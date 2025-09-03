3 de septiembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof en Tigre: "La boleta de Fuerza Patria es la herramienta que más le va a doler a Milei"

El gobernador bonaerense brindó un discurso de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se desarrollarán el domingo. "Tanto engaño, mentira, odio, agresión, violencia verbal y provocación necesita una respuesta", advirtió.

Axel Kicillof brindó un discurso en Tigre.

X (@Kicillofok) - C5N
Kicillof, sobre el acto de LLA en Moreno: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

Kicillof encabezó un acto en Tigre acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, además de otros funcionarios y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, Kicillof destacó a Fuerza Patria y enfatizó: "La única boleta que se opone y que le puede poner un freno a Milei en Tigre es la de Fuerza Patria. Es un voto para cuidar a nuestro pueblo, los discapacitados, los jubilados, los comerciantes y los productores".

Axel Kicillof junto a Sergio Massa.

Axel Kicillof junto a Sergio Massa.

"El voto de Fuerza Patria viene a ponerle un límite al gobierno de Milei y sus políticas. Tanto engaño, mentira, odio, agresión, violencia verbal y provocación necesita una respuesta. Los laburantes, los estudiantes y los jubilados lo hicieron en la calle pero ahora estamos ante el momento de la verdad", enfatizó en esta línea.

En tanto, remarcó la importancia de los comicios del domingo: "Tenemos una oportunidad enorme que es que en lugar de putear, enojarse y quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos y pensamos en Tigre, que es con la boleta de Fuerza Patria. Esa es la herramienta y el instrumento más efectivo y lo que más le va a doler a Milei. No es por las redes ni en los canales, sino en las urnas".

Axel Kicillof subrayó la campaña para las elecciones legislativas en la Provincia

Por otro lado, el gobernador bonaerense remarcó la campaña política de Fuerza Patria: "Recorrimos toda la provincia de Buenos Aires y en ese espíritu, estamos acompañados de los representantes de todos los barrios y los sectores. A veces dicen que los dirigentes tienen que cumplir cuando están en el Gobierno y a mí se me ocurre que es más difícil cumplir cuando uno está en el llano y en la oposición, que era lo que se propusieron".

"Fueron 40 días militando para ganar el distrito de Tigre llevando las banderas del peronismo, que son las de Fuerza Patria", subrayó en esta línea.

