Las impactantes imágenes de los palestinos que regresan a Gaza tras el alto al fuego

Tras la entrada en vigor de alto el fuego entre Israel y Hamás que incluye el regreso de los rehenes y la retirada parcial de las tropas del ejército israelí de la Franja de Gaza, miles de gazatíes vuelven a sus hogares en medio de una ciudad en ruinas tras los bombardeos.

Mahmoud Issa/Reuters

Cientos de familias palestinas comenzaron a regresar a la Franja de Gaza este jueves tras del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. La medida se produce tras meses de una cruenta guerra que dejó miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes en el enclave costero.

Entró en efecto el alto al fuego en Gaza.
Comenzó el alto al fuego en Gaza: Israel repliega sus tropas y Hamás liberará a los rehenes

De acuerdo con medios locales y agencias internacionales, los desplazados iniciaron el retorno a pie y en vehículos particulares hacia el norte de Gaza, una de las zonas más castigadas por los bombardeos. Muchos regresaron a hogares destruidos o parcialmente dañados, mientras las autoridades intentan restablecer los servicios básicos.

Por su parte, la ONU advirtió que la situación humanitaria sigue siendo “extremadamente grave” y pidió garantizar la seguridad de los civiles que retornan. Las organizaciones de asistencia trabajan para restablecer hospitales, escuelas y centros de distribución de alimentos, muchos de los cuales quedaron inutilizados durante los ataques.

Mirá las impactantes imágenes del regreso de palestinos a una Gaza destruida

Regreso Gaza
regreso a Gaza 2
regreso a Gaza
regreso a Gaza 3
regreso a Gaza 5
Regreso a Gaza
Regreso a GAza 7
regreso a Gaza 4
