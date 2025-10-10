Las impactantes imágenes de los palestinos que regresan a Gaza tras el alto al fuego Tras la entrada en vigor de alto el fuego entre Israel y Hamás que incluye el regreso de los rehenes y la retirada parcial de las tropas del ejército israelí de la Franja de Gaza, miles de gazatíes vuelven a sus hogares en medio de una ciudad en ruinas tras los bombardeos. Por







El regreso de miles de gazatíes tras la entrada en vigor de alto el fuego. Mahmoud Issa/Reuters

Cientos de familias palestinas comenzaron a regresar a la Franja de Gaza este jueves tras del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. La medida se produce tras meses de una cruenta guerra que dejó miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes en el enclave costero.

De acuerdo con medios locales y agencias internacionales, los desplazados iniciaron el retorno a pie y en vehículos particulares hacia el norte de Gaza, una de las zonas más castigadas por los bombardeos. Muchos regresaron a hogares destruidos o parcialmente dañados, mientras las autoridades intentan restablecer los servicios básicos.

El Ejército israelí confirmó que se replegará a nuevas posiciones dentro del territorio, en cumplimiento del acuerdo que prevé un cese de hostilidades y el ingreso de ayuda humanitaria supervisada por organismos internacionales.

Por su parte, la ONU advirtió que la situación humanitaria sigue siendo “extremadamente grave” y pidió garantizar la seguridad de los civiles que retornan. Las organizaciones de asistencia trabajan para restablecer hospitales, escuelas y centros de distribución de alimentos, muchos de los cuales quedaron inutilizados durante los ataques.

El acuerdo fue aprobado por la mayoría del gabinete israelí y busca abrir una nueva etapa de negociaciones políticas que permitan avanzar hacia una tregua duradera. Sin embargo, tanto Israel como Hamás mantienen diferencias sobre los términos finales del pacto y el control de las zonas fronterizas.

Mirá las impactantes imágenes del regreso de palestinos a una Gaza destruida Regreso Gaza regreso a Gaza 2 regreso a Gaza regreso a Gaza 3 regreso a Gaza 5 Regreso a Gaza Regreso a GAza 7 regreso a Gaza 4