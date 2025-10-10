El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

Para los libertarios, no actualizar las boletas tras la renuncia de José Luis Espert implica una afectación al derecho a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. Ahora, definirá la Cámara Nacional Electoral.

El gobierno de Javier Milei apeló ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) el fallo de la Justicia que le había negado su pedido de reimprimir las Boletas Únicas Papel (BUP) para los próximos comicios legislativos y generales en la provincia de Buenos Aires, luego de que su principal candidato, José Luis Espert, renunciara.

El recurso de apelación de La Libertad Avanza sostuvo el argumento de que la negativa de actualizar la boleta significa una afectación al derecho ciudadano a elegir entre "candidaturas verdaderas y no ficticias".

El escrito recordó antecedentes de jurisprudencia y recursos técnicos para que les permitan la reimpresión de las boletas, incluso con los plazos ajustados para resolverlo, ya que faltan poco más de dos semanas para las elecciones. Además, negaron que el operativo logístico sea inviable si las autoridades correspondientes utilizan las partidas presupuestarias disponibles.

Desde que Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires al ser imputado por el delito de lavado dinero por sus vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante por Estados Unidos, el oficialismo busca que la lista de La Libertad Avanza sea encabezada por Diego Santilli. Para ello, le solicitaron a la Justicia que le autorizara la reimpresión de las boletas.

Los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla le negaron al Gobierno la reimpresión de las boletas porque hacerlo ponía en riesgo la correcta celebración de los comicios y el principio de igualdad entre todas las fuerzas que se presentan el próximo 26 de octubre.

Para reforzar su postura, la Justicia citó informes del Ministerio del Interior, en el que se estimaron que la eventual reimpresión costaría más de doce millones de pesos. Además, sostuvieron que el proceso no duraría menos de nueve días. De esta manera, tampoco se podría efectuar porque le Correo Argentino le informó a los jueces que se necesitan un mínimo de diez días para que las boletas puedan ser entregadas en las 38 mil mesas electorales bonaerenses.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral deberá decidir si le acepta la apelación al oficialismo para que le permitan reimprimir las boletas. En caso que lo rechacen, la cabeza de lista será la segunda candidata, Karen Reichdart, quien estará acompañada por la imagen de Espert.

