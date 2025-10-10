10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

Para los libertarios, no actualizar las boletas tras la renuncia de José Luis Espert implica una afectación al derecho a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. Ahora, definirá la Cámara Nacional Electoral.

Por

José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires.

C5N

El gobierno de Javier Milei apeló ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) el fallo de la Justicia que le había negado su pedido de reimprimir las Boletas Únicas Papel (BUP) para los próximos comicios legislativos y generales en la provincia de Buenos Aires, luego de que su principal candidato, José Luis Espert, renunciara.

El presidente Javier Milei participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Te puede interesar:

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

El recurso de apelación de La Libertad Avanza sostuvo el argumento de que la negativa de actualizar la boleta significa una afectación al derecho ciudadano a elegir entre "candidaturas verdaderas y no ficticias".

El escrito recordó antecedentes de jurisprudencia y recursos técnicos para que les permitan la reimpresión de las boletas, incluso con los plazos ajustados para resolverlo, ya que faltan poco más de dos semanas para las elecciones. Además, negaron que el operativo logístico sea inviable si las autoridades correspondientes utilizan las partidas presupuestarias disponibles.

Desde que Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires al ser imputado por el delito de lavado dinero por sus vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante por Estados Unidos, el oficialismo busca que la lista de La Libertad Avanza sea encabezada por Diego Santilli. Para ello, le solicitaron a la Justicia que le autorizara la reimpresión de las boletas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1976780057936118037&partner=&hide_thread=false

Los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla le negaron al Gobierno la reimpresión de las boletas porque hacerlo ponía en riesgo la correcta celebración de los comicios y el principio de igualdad entre todas las fuerzas que se presentan el próximo 26 de octubre.

Para reforzar su postura, la Justicia citó informes del Ministerio del Interior, en el que se estimaron que la eventual reimpresión costaría más de doce millones de pesos. Además, sostuvieron que el proceso no duraría menos de nueve días. De esta manera, tampoco se podría efectuar porque le Correo Argentino le informó a los jueces que se necesitan un mínimo de diez días para que las boletas puedan ser entregadas en las 38 mil mesas electorales bonaerenses.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral deberá decidir si le acepta la apelación al oficialismo para que le permitan reimprimir las boletas. En caso que lo rechacen, la cabeza de lista será la segunda candidata, Karen Reichdart, quien estará acompañada por la imagen de Espert.

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El acto de Javier Milei habló en la planta de Sidersa. 
play

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 

OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 

Sam Altman: "Nuestra visión es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país"

La foto de Javier Milei junto a directivos de OpenAl. 

Milei junto a representantes de OpenAI: invertirán u$s25.000 millones para construir un mega data center de IA

Estabilizar Argentina es prioritario para EEUU, afirmó Bessent.

Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

El funcionario habló sobre las declaraciones de Bessent

Francos, sobre el swap de EEUU: "No creo que el acuerdo sea excluir a China de la Argentina"

Rating Cero

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

últimas noticias

La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.

Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Miguel Ángel Russo

Hace 1 hora
Gio Lo Celso festeja su gol, junto a Tagliafico y el Toro Martínez.

Con gol de Gio Lo Celso, la Selección argentina le gana 1-0 a Venezuela en Miami

Hace 1 hora
play

El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

Hace 2 horas
La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

Hace 2 horas
Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

Hace 2 horas