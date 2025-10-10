10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

Ramiro González convalidó lo que había resuelto la Junta Electoral bonaerense y dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza.

Por
Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

Redes Sociales

El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, ratificó la resolución de la Junta Electoral bonaerense sobre Diego Santilli, esto es que no debe reemplazar en la boleta única de papel a José Luis Espert, quien renunció en medio del escándalo por los vínculo con el supuesto narcotraficante Fred Machado.

La foto de Javier Milei junto a directivos de OpenAl. 
Te puede interesar:

Milei junto a representantes de OpenAI: invertirán u$s25.000 millones para construir un mega data center de IA

González pidió que se confirme la decisión de primera instancia y que sea Karen Reichardt la que finalmente encabece la lista de Diputados Nacionales de La Libertad Avanza para la Provincia de Buenos Aires.

En su dictamen, el funcionario consideró que se trataba de un caso sumamente singular que no tenía antecedentes que fueran aplicables por analogía. Esta es la primera vez que hay que decidir el reemplazo del primer lugar de una lista de Diputados Nacionales por renuncia del candidato varón que encabezaba.

Este viernes por la mañana la Cámara le pidió opinión a Ramiro González que tiene competencia electoral ante el Tribunal y, en pocas horas, devolvió el expediente fundando su opinión en las cuestiones particulares del caso y en criterios anteriores del funcionario, que ya había se había expedido respecto a la progresividad de los derechos de participación política de las mujeres.

CNE - 9705/2025/1

¿Qué dice la Ley Electoral?

El dictamen remarca que en caso de renuncia de un primer candidato a diputado varón, el Código Electoral prevé que el reemplazo sea por “corrimiento” de la lista. Si los candidatos y candidatas suben un lugar, se cumple con la ley de paridad de género sin necesidad de reemplazar al varón por otro varón y que esa situación ya está prevista en la ley electoral, dice el fiscal González.

El problema surgió con la interpretación literal del artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley de Paridad, Nro. 27.412, según aseguraron los apoderados de La Libertad Avanza. El fiscal sostiene que “una aplicación literal de la norma de sustitución en el contexto concreto del caso, para empezar, contradice el principio de progresividad y no discriminación en lo que a derechos de participación política de las mujeres se refiere”.

Además, el fiscal dijo que la reformulación propuesta por LLA, no solo que la segunda candidata deje de ascender un lugar en la lista, sino que otros 16 candidatos varones queden en mejor posición de ser electos y pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían.

En este sentido, subrayó que si esto se convalidara, “una parte importante del grupo histórica y estructuralmente en desventaja en favor del cual se promueve la acción afirmativa, sería lesionado producto de su aplicación”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santilli podría ser el primer candidato.

La Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del Gobierno para que Santilli encabece la lista de LLA

A dos semanas de las elecciones, el peronismo refuerza su trabajo en el territorio. 

Tras el caso Espert, el peronismo mantiene la campaña territorial hacia octubre

El juez definió que Santilli ocupe el segundo lugar de la lista, detrás de Reichardt.

El Gobierno apeló e insiste para que Santilli encabece la lista de LLA

play

La maniobra que analiza LLA para que Santilli encabece la lista en la Provincia

Kicillof aseguró que Milei está fuera de la realidad.

El fuerte mensaje de Kicillof contra Milei: "No escuchó que debe rectificar el modelo económico"

Reichardt, de modelo y actriz a candidata a diputada de La Libertad Avanza.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de LLA en una elección clave en la Provincia

Rating Cero

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

últimas noticias

play

El Gobierno apeló el fallo de la Justicia que le había negado al oficialismo reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires

Hace menos de un minuto
La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

Hace 30 minutos
Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

Hace 34 minutos
El hecho sucedió cuando un visitante lanzó el objeto a la jaula del animal.

Video: grabaron a un chimpancé fumando un cigarrillo en un zoológico en China

Hace 55 minutos
El presidente Javier Milei participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

Hace 1 hora