Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix Se trata de un drama que se ganó la ovación de la crítica internacional y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2023.







¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?: es de lo más visto en Netflix y esta dirigida por A.V. Rockwell. Estrenada en 2023, aborda los retos de la maternidad, la desigualdad y la lucha de una madre por darle una vida digna a su hijo en un contexto difícil.

Inez, una mujer afroamericana recientemente salida de prisión, descubre que su hijo Terry fue separado de ella por el sistema de protección. En un acto desesperado de amor, lo saca del sistema de acogida sin autorización y lo lleva de vuelta a Harlem en los años noventa. Con los años, ambos enfrentan enormes desafíos personales, sociales y estructurales mientras intentan aferrarse a la idea de hogar, identidad y estabilidad en medio del cambio del entorno urbano.

Espinof la llama “una de los debuts más sorprendentes del año”, destacando su capacidad para narrar la maternidad desde lo íntimo como un thriller psicológico cargado de verdad. Otros Cines y Common Sense Media resaltan la autenticidad de los personajes, la puesta en escena que refleja cómo la ciudad y sus políticas afectan a las comunidades afroamericanas, la lealtad familiar y los errores que los padres cometen intentando salir adelante.

Sinopsis de Mil uno, la película que llegó a Netflix Recién liberada de prisión, una mujer en busca de una vida mejor para su hijo lo saca del sistema de acogida y crea un nuevo hogar para ellos en el Harlem de los años 90, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Mil uno Embed - MIL UNO Trailer (2023) SUBTITULADO / A THOUSAND AND ONE Trailer (2023) SUBTITULADO [HD]Teyana Taylor

Reparto de Mil uno Los personajes principales y parte del elenco son: Teyana Taylor como Inez, la madre protagonista.

Josiah Cross, Aaron Kingsley Adetola y Aven Courtney interpretan a Terry en distintas edades.

Will Catlett interpreta a Lucky, figura paterna o figura cercana a la familia con conflictos propios.