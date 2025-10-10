IR A
IR A

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Se trata de un drama que se ganó la ovación de la crítica internacional y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2023.

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?: es de lo más visto en Netflix y esta dirigida por A.V. Rockwell. Estrenada en 2023, aborda los retos de la maternidad, la desigualdad y la lucha de una madre por darle una vida digna a su hijo en un contexto difícil.

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
Te puede interesar:

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Inez, una mujer afroamericana recientemente salida de prisión, descubre que su hijo Terry fue separado de ella por el sistema de protección. En un acto desesperado de amor, lo saca del sistema de acogida sin autorización y lo lleva de vuelta a Harlem en los años noventa. Con los años, ambos enfrentan enormes desafíos personales, sociales y estructurales mientras intentan aferrarse a la idea de hogar, identidad y estabilidad en medio del cambio del entorno urbano.

Espinof la llama “una de los debuts más sorprendentes del año”, destacando su capacidad para narrar la maternidad desde lo íntimo como un thriller psicológico cargado de verdad. Otros Cines y Common Sense Media resaltan la autenticidad de los personajes, la puesta en escena que refleja cómo la ciudad y sus políticas afectan a las comunidades afroamericanas, la lealtad familiar y los errores que los padres cometen intentando salir adelante.

Sinopsis de Mil uno, la película que llegó a Netflix

Recién liberada de prisión, una mujer en busca de una vida mejor para su hijo lo saca del sistema de acogida y crea un nuevo hogar para ellos en el Harlem de los años 90, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Mil uno

Embed - MIL UNO Trailer (2023) SUBTITULADO / A THOUSAND AND ONE Trailer (2023) SUBTITULADO [HD]Teyana Taylor

Reparto de Mil uno

Los personajes principales y parte del elenco son:

  • Teyana Taylor como Inez, la madre protagonista.
  • Josiah Cross, Aaron Kingsley Adetola y Aven Courtney interpretan a Terry en distintas edades.
  • Will Catlett interpreta a Lucky, figura paterna o figura cercana a la familia con conflictos propios.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una icónica película arribó a Netflix.
play

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.
play

Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey.
play

Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír

La historia detrás de esta serie en Netflix que tiene espectantes a los amantes del terror
play

Inspiró a las principales películas de terror y ahora salió la serie que cuenta el caso real: este es el estreno de Netflix del momento

Esta película cargada de drama tiene una temática que te hará emocionar.
play

Esta película cargada de drama con una temática que te hará emocionar llegó a Netflix y alcanzó lo más visto: cuál es

La producción explora en profundidad temas como la memoria, la moralidad y la culpa.
play

Es un drama psicológico y lo tenés que ver si te gustó Incontrolables

últimas noticias

play

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 27 minutos
“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 59 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora