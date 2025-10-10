Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Russo, en el amistoso frente a Venezuela El equipo de Lionel Scaloni salió a la cancha con un brazelete negro y le brindó homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido a los 69 años, en la previa del amistoso frente a la Vinotinto en el Hard Rock Stadium, en Miami. Por







La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo. @Argentina

El mundo del fútbol le sigue rindiendo homenaje a Miguel Ángel Russo, tras su fallecimiento a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, y la Selección argentina no fue la excepción. En la previa del amistoso con Venezuela, en el Hard Rock Stadium, en Miami, se realizó un minuto de silencio que conmovió a todos.

Con un brazelete negro en el brazo, y el respeto por uno de los entrenadores argentinos más importantes del Siglo XXI, la Albiceleste recordó a Russo en la antesala de un nuevo amistoso internacional de cara al Mundial 2026. Con una imagen del exentrenador, la jueza Tori Penso sonó el silbato y los 22 futbolistas y la terna arbitral parados en el círculo central recordaron a Miguelo.

minuto silencio argentina Conmovedor el minuto de silencio en Miami. @Argentina

Justamente el homenaje se realizó en el Hard Rock Stadium, uno de los últimos escenarios donde Russo fue feliz. Allí, dirigió dos encuentros del Mundial de Clubes 2025, donde le sacó un empate al Benfica (2-2) de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, y casi alcanza la hazaña frente a Bayern Münich (1-2).

Russo fue un hombre de Selección que estuvo muy cerca de jugar el Mundial de México 86. Luego de ganar el Metropolitano 1982 y el Nacional '83 con Estudiantes, Miguel Ángel Russo tuvo su convocatoria a la Albiceleste de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto), pero el Doctor lo dejó a último momento fuera de la lista de convocados a la cita mundialista.