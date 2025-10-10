10 de octubre de 2025 Inicio
Video: el emotivo minuto de silencio de la Selección argentina por Russo, en el amistoso frente a Venezuela

El equipo de Lionel Scaloni salió a la cancha con un brazelete negro y le brindó homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido a los 69 años, en la previa del amistoso frente a la Vinotinto en el Hard Rock Stadium, en Miami.

La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.

@Argentina
Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón, aseguró el Pulpo.
"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

Con un brazelete negro en el brazo, y el respeto por uno de los entrenadores argentinos más importantes del Siglo XXI, la Albiceleste recordó a Russo en la antesala de un nuevo amistoso internacional de cara al Mundial 2026. Con una imagen del exentrenador, la jueza Tori Penso sonó el silbato y los 22 futbolistas y la terna arbitral parados en el círculo central recordaron a Miguelo.

minuto silencio argentina
Conmovedor el minuto de silencio en Miami.

Russo fue un hombre de Selección que estuvo muy cerca de jugar el Mundial de México 86. Luego de ganar el Metropolitano 1982 y el Nacional '83 con Estudiantes, Miguel Ángel Russo tuvo su convocatoria a la Albiceleste de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto), pero el Doctor lo dejó a último momento fuera de la lista de convocados a la cita mundialista.

