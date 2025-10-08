8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La maniobra que analiza La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista en la provincia de Buenos Aires

Luego de que la Justicia Electoral dispusiera que la exmodelo y conductora Karen Reichardt sea quien quedara en el primer lugar, el partido estudia una estrategia para poder tener una mayor tracción de votos.

Por

Karen Reichardt quedó como cabeza de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

C5N

Luego de que la Justicia Electoral rechazara el planteo de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de diputados en reemplazo de José Luis Espert y dispusiera que la exmodelo y conductora Karen Reichardt sea quien quede en el primer lugar, una de las estrategias del partido apunta a la remoción de la actriz para poder tener una mayor tracción de votos con el ex-PRO, quien pasaría a ser el primero.

Kicillof aseguró que Milei está fuera de la realidad.
Te puede interesar:

El fuerte mensaje de Kicillof contra Milei: "No escuchó que debe rectificar el modelo económico"

La agrupación había solicitado que Santilli pasara a lo más alto, invocando el artículo 7 del Decreto 171/2019, que regula reemplazos en las listas electorales. Sin embargo, el magistrado resolvió que la norma no puede aplicarse en este caso y declaró su inconstitucionalidad parcial, al considerar que su utilización “contradice el espíritu de la Ley de Paridad de Género (27.412)” y “afectaría el acceso igualitario de las mujeres a cargos electivos”.

La resolución detalla que, además de la renuncia de Espert, el partido presentó las dimisiones de dos mujeres de la lista —Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea— con textos “idénticos”, lo que generó sospechas sobre una maniobra para justificar el corrimiento del orden original.

Ante este panorama, desde la campaña bonaerense de La Libertad Avanza analizan ir a fondo y bajar la candidatura de Reichardt, lo que evitaría que la boleta sea encabezada por una figura que no es del riñón más duro del Gobierno, aunque los dejaría expuestos a las críticas por apartar a una mujer de la contienda, precisamente cuando el peronismo ya los está acusando de violar la paridad.

Esta decisión, además, traería aparejado el problema de las boletas: si la Justicia no autoriza la reimpresión, los libertarios se enfrentarían a la insólita situación de presentar en el cuarto oscuro una boleta con la foto de dos candidatos que han renunciado: José Luis Espert y, potencialmente, Karen Reichardt.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de La Libertad Avanza en una elección clave en la Provincia

Reichardt, nacida como Karina Celia Vázquez el 1° de mayo de 1969 en Banfield, es una recordada actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994).

Considerada una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Playboy Karen Reichardt María Fernanda Callejón 1992
En 1992, Karen Reichardt fue tapa de Playboy junto a María Fernanda Callejón.

En 1992, Karen Reichardt fue tapa de Playboy junto a María Fernanda Callejón.

Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora televisiva del programa Amores Perros, un ciclo enfocado en el bienestar animal y la adopción responsable que se emite por la TV Pública.

Tras una vida sin participación política ni declaraciones públicas al respecto, a partir de 2023 comenzó a mostrar su apoyo al presidente Javier Milei. A los 56 años, dio el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y encabeza la lista en territorio bonaerense para defender en la Cámara de Diputados el proyecto político y económico libertario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reichardt, de modelo y actriz a candidata a diputada de La Libertad Avanza.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de LLA en una elección clave en la Provincia

play

En medio del relanzamiento de su campaña, Milei caminó menos de 100 metros en Mar del Plata

play

Milei en modo campaña: inauguró una planta en Mar del Plata y encabeza un acto con Santilli

play

Diego Santilli pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert y evitó hablar de su lugar en la lista

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

play

Francos justificó la renuncia de Espert: "Del sábado al domingo se ve que reflexionó"

Rating Cero

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

Pablo Cuello, eliminado del team Miranda.

Se definieron los semifinalistas de La Voz Argentina: polémica por una eliminación

Una película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix
play

Esta película protagonizada por Cillian Murphy está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Hace 12 minutos
Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

Hace 19 minutos
Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Hace 20 minutos
Independiente sigue sumando problemas y agota la paciencia de los hinchas.

El malestar inesperado que sufre Independiente por una de sus figuras

Hace 20 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Hace 21 minutos