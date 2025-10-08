La maniobra que analiza La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista en la provincia de Buenos Aires

Luego de que la Justicia Electoral dispusiera que la exmodelo y conductora Karen Reichardt sea quien quedara en el primer lugar, el partido estudia una estrategia para poder tener una mayor tracción de votos.

Karen Reichardt quedó como cabeza de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Luego de que la Justicia Electoral rechazara el planteo de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de diputados en reemplazo de José Luis Espert y dispusiera que la exmodelo y conductora Karen Reichardt sea quien quede en el primer lugar , una de las estrategias del partido apunta a la remoción de la actriz para poder tener una mayor tracción de votos con el ex-PRO, quien pasaría a ser el primero.

La agrupación había solicitado que Santilli pasara a lo más alto, invocando el artículo 7 del Decreto 171/2019, que regula reemplazos en las listas electorales. Sin embargo, el magistrado resolvió que la norma no puede aplicarse en este caso y declaró su inconstitucionalidad parcial, al considerar que su utilización “contradice el espíritu de la Ley de Paridad de Género (27.412)” y “afectaría el acceso igualitario de las mujeres a cargos electivos” .

La resolución detalla que, además de la renuncia de Espert, el partido presentó las dimisiones de dos mujeres de la lista —Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea— con textos “idénticos”, lo que generó sospechas sobre una maniobra para justificar el corrimiento del orden original.

Ante este panorama, desde la campaña bonaerense de La Libertad Avanza analizan ir a fondo y bajar la candidatura de Reichardt, lo que evitaría que la boleta sea encabezada por una figura que no es del riñón más duro del Gobierno, aunque los dejaría expuestos a las críticas por apartar a una mujer de la contienda, precisamente cuando el peronismo ya los está acusando de violar la paridad.

Esta decisión, además, traería aparejado el problema de las boletas: si la Justicia no autoriza la reimpresión, los libertarios se enfrentarían a la insólita situación de presentar en el cuarto oscuro una boleta con la foto de dos candidatos que han renunciado: José Luis Espert y, potencialmente, Karen Reichardt.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de La Libertad Avanza en una elección clave en la Provincia

Reichardt, nacida como Karina Celia Vázquez el 1° de mayo de 1969 en Banfield, es una recordada actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994).

Considerada una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Playboy Karen Reichardt María Fernanda Callejón 1992 En 1992, Karen Reichardt fue tapa de Playboy junto a María Fernanda Callejón.

Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora televisiva del programa Amores Perros, un ciclo enfocado en el bienestar animal y la adopción responsable que se emite por la TV Pública.

Tras una vida sin participación política ni declaraciones públicas al respecto, a partir de 2023 comenzó a mostrar su apoyo al presidente Javier Milei. A los 56 años, dio el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y encabeza la lista en territorio bonaerense para defender en la Cámara de Diputados el proyecto político y económico libertario.