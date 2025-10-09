El Gobierno apeló e insiste para que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza Tras la renuncia de José Luis Espert, el juez federal Alejo Ramos Padilla definió que el primer lugar sea para Karen Reinchardt, quien lo seguía en la nómina. Ahora, la decisión final depende de la Cámara Nacional Electoral. Por Vanesa Petrillo







El juez definió que Santilli ocupe el segundo lugar de la lista, detrás de Reichardt.

La Libertad Avanza (LLA) apeló el fallo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que, tras la renuncia de José Luis Espert, rechazó que Diego Santilli encabece la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires y definió que ese lugar sea ocupado por Karen Reinchardt, quien lo seguía en la nómina.

El escrito de unas 20 páginas ingresó a la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ahora tendrá que resolver quién reemplaza al diputado libertario. Espert quedó en el centro de un escándalo por sus vínculos con el acusado de narcotráfico y lavado de activos Federico "Fred" Machado.

El juez Ramos Padilla dispuso que sea Reichardt quien lo reemplace, lo que es impugnado por el espacio libertario. En el escrito, los apoderados de LLA señalaron que "el supuesto en el que la renuncia de un candidato se dé de forma posterior a la oficialización de las listas, pero previo a la elección, no se encuentra expresamente previsto por el Código Electoral Nacional".

El Gobierno pide que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, el cual "dispuso de forma clara que, en caso de renuncia de un candidato oficializado, se lo reemplaza por la persona del mismo género que le sigue en la lista, no afectando a esta situación el hecho de que se trate del primer candidato, el segundo o cualquier otro de los restantes".