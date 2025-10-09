El Gobierno apeló e insiste para que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza (LLA) apeló el fallo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que, tras la renuncia de José Luis Espert, rechazó que Diego Santilli encabece la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires y definió que ese lugar sea ocupado por Karen Reinchardt, quien lo seguía en la nómina.
El escrito de unas 20 páginas ingresó a la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ahora tendrá que resolver quién reemplaza al diputado libertario. Espert quedó en el centro de un escándalo por sus vínculos con el acusado de narcotráfico y lavado de activos Federico "Fred" Machado.
El juez Ramos Padilla dispuso que sea Reichardt quien lo reemplace, lo que es impugnado por el espacio libertario. En el escrito, los apoderados de LLA señalaron que "el supuesto en el que la renuncia de un candidato se dé de forma posterior a la oficialización de las listas, pero previo a la elección, no se encuentra expresamente previsto por el Código Electoral Nacional".
El Gobierno pide que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, el cual "dispuso de forma clara que, en caso de renuncia de un candidato oficializado, se lo reemplaza por la persona del mismo género que le sigue en la lista, no afectando a esta situación el hecho de que se trate del primer candidato, el segundo o cualquier otro de los restantes".
Ramos Padilla concedió la apelación que presentó LLA, y ahora será la CNE la que tendrá la última palabra. El oficialismo también pidió que se reimpriman todas las boletas para retirar la imagen de Espert, algo más difícil de conseguir por el poco tiempo que queda antes de las elecciones.