9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno apeló e insiste para que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de José Luis Espert, el juez federal Alejo Ramos Padilla definió que el primer lugar sea para Karen Reinchardt, quien lo seguía en la nómina. Ahora, la decisión final depende de la Cámara Nacional Electoral.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
El juez definió que Santilli ocupe el segundo lugar de la lista

El juez definió que Santilli ocupe el segundo lugar de la lista, detrás de Reichardt.

La Libertad Avanza (LLA) apeló el fallo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que, tras la renuncia de José Luis Espert, rechazó que Diego Santilli encabece la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires y definió que ese lugar sea ocupado por Karen Reinchardt, quien lo seguía en la nómina.

Te puede interesar:

La maniobra que analiza LLA para que Santilli encabece la lista en la Provincia

El escrito de unas 20 páginas ingresó a la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ahora tendrá que resolver quién reemplaza al diputado libertario. Espert quedó en el centro de un escándalo por sus vínculos con el acusado de narcotráfico y lavado de activos Federico "Fred" Machado.

El juez Ramos Padilla dispuso que sea Reichardt quien lo reemplace, lo que es impugnado por el espacio libertario. En el escrito, los apoderados de LLA señalaron que "el supuesto en el que la renuncia de un candidato se dé de forma posterior a la oficialización de las listas, pero previo a la elección, no se encuentra expresamente previsto por el Código Electoral Nacional".

El Gobierno pide que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, el cual "dispuso de forma clara que, en caso de renuncia de un candidato oficializado, se lo reemplaza por la persona del mismo género que le sigue en la lista, no afectando a esta situación el hecho de que se trate del primer candidato, el segundo o cualquier otro de los restantes".

Ramos Padilla concedió la apelación que presentó LLA, y ahora será la CNE la que tendrá la última palabra. El oficialismo también pidió que se reimpriman todas las boletas para retirar la imagen de Espert, algo más difícil de conseguir por el poco tiempo que queda antes de las elecciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kicillof aseguró que Milei está fuera de la realidad.

El fuerte mensaje de Kicillof contra Milei: "No escuchó que debe rectificar el modelo económico"

Reichardt, de modelo y actriz a candidata a diputada de La Libertad Avanza.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de LLA en una elección clave en la Provincia

play

En medio del relanzamiento de su campaña, Milei caminó menos de 100 metros en Mar del Plata

play

Milei en modo campaña: inauguró una planta en Mar del Plata y encabeza un acto con Santilli

play

Diego Santilli pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert y evitó hablar de su lugar en la lista

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

Rating Cero

Las series en Netflix que son furor.
play

Esta serie española tiene comedia, es para toda la familia y se mantiene en tendencias de Netflix: cuál es

Ahora llegó a la gran N roja una película de terror psicológico.
play

Cuál es la trama de Alucinaciones, la película de terror que está entre lo más visto de Netflix

Thiago y una gran propuesta a Daniela.

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: "Se aman"

Luego de 15 años, vuelve Tron, con Jared Leto a la cabeza del reparto.

Qué tan buena es "Tron: Ares", la película de Jared Leto que revive la saga de ciencia ficción

Su regreso a la música revela una búsqueda profunda de identidad y reconciliación personal.

La impresionante transformación de Christina Aguilera: así se veía de niña

Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

últimas noticias

Octubre se presenta como una etapa de cambios profundos, ideal para revisar vínculos, proyectos y metas personales.

Cuál es la predicción signo por signo de Niño Prodigio para octubre 2025

Hace 9 minutos
Con esta medida se propone recomponer sueldos del sector actualizando los ingresos conforme a la inflación. Se exige restituir los fondos recortados y cumplir con la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Media sanción para la emergencia en ciencia y tecnología: "No queremos ser la última generación de científicos"

Hace 11 minutos
play

Gavin Wood, cofundador de Ethereum: "El mundo necesita utilizar Blockchain"

Hace 14 minutos
play
El nuevo mobiliario.

Adiós a las mesas de luz tradicionales: el invento inteligente que comenzará a sumarse a los dormitorios

Hace 15 minutos
Prácticas simples y fáciles para reciclar desde casa.

Cuáles son las prácticas de reciclaje que se aplican en cualquier contexto y tienen múltiples beneficios

Hace 17 minutos