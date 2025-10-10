10 de octubre de 2025 Inicio
La Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del Gobierno para que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

La Justicia habilitó el tratamiento de la situación durante el feriado y el fin de semana, luego que el espacio libertario apelara la determinación del juez Ramos Padilla, quien sostuvo que Karen Reichardt debe sustituir a José Luis Espert.

Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
Santilli podría ser el primer candidato.

Santilli podría ser el primer candidato.

La Justicia habilitó el feriado y el fin de semana largo para resolver quien encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en lugar del diputado José Luis Espert, quien renunció a la candidatura luego del escándalo por el pago de u$s200 mil del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

En estas horas, opinará el fiscal Ramiro González ante la Cámara Electoral y luego resolverá el Tribunal. La CE debe resolver la apelación del partido oficialista contra la decision del juez Alejo Ramos Padilla, que sostuvo que Karen Reichardt debe reemplazar a Espert.

Por lo pronto, desde el espacio libertario se insiste en que debe ser Diego Santilli, quien ocupa el tercer lugar en la nómina. Fuentes judiciales deslizaron que la Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del gobierno.

Es que la Cámara ya se expidió en un caso de noviembre de 2024 sobre el reemplazo de un diputado de Tierra del Fuego, Hector Stefani, que falleció. Allí se pronunció a favor de mantener el decreto 171/2019 que establece que el reemplazo debe ser por una persona del mismo género , y que correspondía a un hombre.

