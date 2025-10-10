Guerra comercial: Trump anunció un arancel del 100% a importaciones de China, tras cancelar reunión bilateral con Xi Jinping El presidente de Estados Unidos sorprendió al mundo comercial y bursátil ante una nueva escalada en el conflicto comercial con China, luego de cancelar una cumbre con su par chino. "Está tomando una postura hostil e impone controles de exportación a todos los países", expresó el líder republicano. Por







La guerra comercial entre EEUU y China volvió a escena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sacudió al mundo comercial al adelantar que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de China, tras un nuevo capítulo en la guerra comercial entre ambos países: "A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de las medidas o cambios que adopte China), Estados Unidos impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente e impondrá controles de exportación a todo software crítico", expresó.

El anuncio se produjo mediante un extenso mensaje en la red Truth Social, y luego de que Trump acusara a China de imponer restricciones a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de dispositivos tecnológicos, y condenara la reciente decisión del régimen chino de comunicar a distintos países una nueva normativa para limitar la exportación de estos elementos.

"Esto afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones", aseguró el líder republicano, y se mostró molesto con la medida: "Es imposible creer que China hubiera tomado semejante medida, pero lo hizo, y el resto es historia", concluyó.

El anuncio se produjo después de que Trump amenazara el viernes con tomar medidas comerciales contra China, citando los controles de exportación “hostiles” que Beijing ha impuesto a los minerales de tierras raras. El líder republicano había precisado que no parecía haber “ninguna razón” para seguir adelante con la reunión prevista con su par chino, Xi Jinping al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur prevista para celebrarse entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.