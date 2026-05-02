Atentado a Donald Trump se conoció un video inédito que muestra cómo ingresó el atacante armado

En las imágenes se puede observar al sospechoso Cole Tomas Allen correr hacia varios oficiales con un rifle en sus brazos. Los fiscales federales aseguran que disparó al ingresar al recinto.

A una semana del atentado contra Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, los fiscales generales compartieron nuevos videos dónde se puede observar al sospechoso Cole Tomas Allen , recorrer las instalaciones antes del tiroteo y, el momento exacto en que corre e intenta pasar un control de seguridad con varios oficiales.

Jeanine Pirro, la fiscal federal principal de Washington D.C. compartió el video en su cuenta oficial de X donde aseguró que " muestra a Cole Allen disparar a un oficial del Servicio Secret o de EE.UU. durante su intento de asesinar al Presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ".

También remarcó que "no hay evidencia de que el tiroteo fuera el resultado de fuego amigo" y que en las imágenes también se puede ver a Allen explorando el área en el Hotel Hilton el día antes del ataque.

En el video del día del ataque, se lo ve a Allen en el fondo de la imagen ingresar a un cuarto, seguido por un agente y un perro policía. En cuestión de segundos, sale corriendo a toda velocidad con un rifle en sus manos y pasa uno de los detectores de metales ubicados en el ingreso.

De todos los agentes que estaban presentes en el lugar, solamente uno pudo ver a Allen correr de frente y fue quién abrió fuego.

Escopeta, pistola y múltiples cuchillos: el arsenal del atacante en el atentado contra Donald Trump

Después del atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio a conocer un informe preliminar de la Policía Metropolitana de Washington aportó nuevos detalles sobre el intento de atentado contra el mandatario durante la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca.

Las autoridades señalaron que el individuo se alojaba en el mismo hotel donde se desarrollaba el evento y que habría actuado sin cómplices. En ese marco, se procedió a asegurar una habitación vinculada a la investigación.

Además, la fiscal federal para Washington D. C., Jeanine Pirro, informó que el sospechoso enfrenta cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a un agente federal con un arma peligrosa.