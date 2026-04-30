30 de abril de 2026 Inicio
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"Fue solo un mail": EEUU descartó un posible cambio en su postura sobre Malvinas y ratificó la "neutralidad"

El secretario de Estado, Marco Rubio, le bajó el tono al "correo electrónico con algunas ideas" del Pentágono que filtró Reuters y que consideraba la posibilidad de respaldar a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las islas.

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Donald Trump y Marco Rubio le bajaron el tono a la filtración.

Donald Trump y Marco Rubio le bajaron el tono a la filtración.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le bajó el tono a la filtración de un mail del Pentágono en el que se consideraba la posibilidad de respaldar a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. "Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas", descartó el funcionario.

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"Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico", definió Rubio a The Telegraph sobre la posible represalia a Reino Unido por no acompañar a Estados Unidos en la guerra contra Irán. El secretario ratificó la postura de "neutralidad" sobre la usurpación británica de las Islas Malvinas.

"Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes", explicó.

Sus dichos tienen lugar luego de que el mismo presidente Donald Trump bajara el tono de su enfrentamiento con Reino Unido al recibir al rey Carlos III y a la reina Camilla en la Casa Blanca. "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos", definió este martes.

Marco Rubio Javier Milei
Marco Rubio y Javier Milei en la Casa Rosada en 2024, cuando Rubio era senador republicano.

Marco Rubio y Javier Milei en la Casa Rosada en 2024, cuando Rubio era senador republicano.

La respuesta de los británicos en Malvinas ante el rumor de cambio de postura de Donald Trump

Tras los dichos del funcionario norteamericano sobre un posible cambio de postura en torno al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, la población británica implantada en ese territorio argentino ratificó su voluntad de sostener el estatus político actual. Recordaron el contundente resultado del referéndum de 2013, cuando el 99,8% de los británicos en las Islas Malvinas optó por continuar bajo la administración de Reino Unido.

En esa misma línea, remarcaron que no están dispuestos a resignar su derecho a decidir sobre su futuro ni a que la cuestión política sea utilizada como herramienta de negociación en el plano internacional.

En tanto, un vocero del Consejo Ejecutivo local subrayó que la autodeterminación constituye "un derecho humano esencial" reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, destacó que la consulta realizada en 2013, cuya participación fue cercana al 92%, contó con supervisión internacional y representa el principal argumento de los británicos implantados en las islas argentinas para sostener la legitimidad de la usurpación del Reino Unido sobre el territorio.

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