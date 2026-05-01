1 de mayo de 2026 Inicio
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La respuesta de Donald Trump a la propuesta de diálogo de Irán: "No estoy satisfecho"

A través de Pakistán, la república islámica entregó a Estados Unidos un texto con una serie de puntos a considerar en busca de la paz. Sin embargo, el presidente estadounidense rechazó el escrito aunque aclaró que el régimen "ha hecho avances" durante las negociaciones.

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Trump rechazó la propuesta de paz que le entregó Irán. 

Trump rechazó la propuesta de paz que le entregó Irán. 

Graeme Sloan / POOL (EFE)
La mejora en la calificación se debe a la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026.
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Hace unas horas Irán confirmó le presentó a Estados Unidos una nueva propuesta de diálogo por la paz con el objetivo de intentar ponerle fin al conflicto. Lo hizo por medio de Pakistán, el país mediador, quien acercó el texto con una serie de puntos a considerar entre las partes.

Trump

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos desestimó este principio de acuerdo presentado por el régimen iraní, aunque remarcó que "a hecho avances" en las negociaciones.

Trump fue consultado si se enviará una nueva delegación a Pakistán, en medio de las negociaciones y afirmó que "sentimos un gran respeto por Pakistán e Islamabad, y un enorme respeto por el primer ministro y el mariscal de campo. Están colaborando con nosotros. Siguen colaborando con nosotros". Aunque explicó que "el viaje es muy largo y estamos haciendo todo lo posible en cuanto a negociaciones en este momento".

Estados Unidos e Irán había llevado el 12 de abril en la ciudad paquistaní de Islamabad una primera ronda de conversaciones las cuales no terminaron con un acuerdo y extendieron el conflicto que estalló el 28 de febrero y generó complicaciones económicas en todo el mundo debido al cierre del estrecho de Ormuz y la suba del precio del petróleo.

El fracaso de la primera reunión entre EEUU e Irán

El 11 de abril, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció que su país se retira de las negociaciones por la paz y aseguró que tomaron esta dura decisión "porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias" de su país tras la extensa jornada de debate en Pakistán. "Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo", enfatizó el norteamericano.

Tras un diálogo que se prolongó durante más de 15 horas en Islamabad, aún persisten diferencias significativas con el régimen de Teherán. Washington pretendía "ver una confirmación afirmativa de que Irán no buscará armas nucleares" para avanzar en la paz. Ante la falta de estas garantías, la delegación norteamericana abandonó el encuentro.

En paralelo a estas reuniones, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró: "Pase lo que pase, ganamos". En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país "continuará luchando contra el régimen".

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