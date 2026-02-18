Reforma laboral: sin la media sanción en Diputados, el Senado ya convoca al debate en comisión El oficialismo confía en que la Cámara baja aprobará el proyecto este jueves y ya cursó la invitación al plenario de comisiones para el viernes 20. Si obtiene media sanción, los senadores volverán a debatirla con cambios, como la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad. Por + Seguir en







Antes de la sesión en Diputados, el oficialismo convocó a comisión en Senadores para el viernes 20 de febrero. X (@SenadoArgentina) - YouTube

Ante la posibilidad de que el proyecto de reforma laboral obtenga media sanción de la Cámara de Diputados este jueves, la Dirección General de Comisiones del Senado ya adelantó la invitación para el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y puso como fecha el viernes 20.

El encuentro se realizará a las 10 de la mañana en el Salón Azul del Congreso. La notificación, enviada de forma anticipada este miércoles, deja en evidencia que el Gobierno considera que la media sanción en Diputados es un hecho, y apunta a que el tratamiento en comisiones del Senado se realice al día siguiente para evitar la postergación para la semana próxima.

Invitación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado La invitación a la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Invitación oficial Senado de la Nación La citación se realizó durante la misma jornada en la que La Libertad Avanza logró la firma del dictamen de mayoría, sin esperar su paso por la Cámara baja. El despacho obtuvo 44 firmas durante el debate de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, y se tratará en el recinto este jueves desde las 14.

El oficialismo confirmó el retiro del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras las fuertes críticas de sindicatos y sectores empresariales. El Gobierno eliminó ese apartado para asegurarse los votos en el recinto, pero mantuvo el resto del texto idéntico a la media sanción del Senado. Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.

En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general sin movilización por 24 horas desde las 00 del jueves 19 de febrero, mientras que otras asociaciones gremiales, nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) manifestaron la importancia de marchar a la Plaza Congreso para que los diputados sientan la presión del pueblo trabajador.