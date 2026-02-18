19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: sin la media sanción en Diputados, el Senado ya convoca al debate en comisión

El oficialismo confía en que la Cámara baja aprobará el proyecto este jueves y ya cursó la invitación al plenario de comisiones para el viernes 20. Si obtiene media sanción, los senadores volverán a debatirla con cambios, como la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad.

Por

Antes de la sesión en Diputados, el oficialismo convocó a comisión en Senadores para el viernes 20 de febrero. 

X (@SenadoArgentina) - YouTube
La CGT anticipó que el paro va a ser contundente y paralizará a la Argentina de punta a punta.
Te puede interesar:

Reforma laboral, paro y protestas: las claves de una jornada de máxima tensión en el Congreso

El encuentro se realizará a las 10 de la mañana en el Salón Azul del Congreso. La notificación, enviada de forma anticipada este miércoles, deja en evidencia que el Gobierno considera que la media sanción en Diputados es un hecho, y apunta a que el tratamiento en comisiones del Senado se realice al día siguiente para evitar la postergación para la semana próxima.

Invitación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado
La invitación a la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

La invitación a la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

La citación se realizó durante la misma jornada en la que La Libertad Avanza logró la firma del dictamen de mayoría, sin esperar su paso por la Cámara baja. El despacho obtuvo 44 firmas durante el debate de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, y se tratará en el recinto este jueves desde las 14.

El oficialismo confirmó el retiro del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras las fuertes críticas de sindicatos y sectores empresariales. El Gobierno eliminó ese apartado para asegurarse los votos en el recinto, pero mantuvo el resto del texto idéntico a la media sanción del Senado. Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.

En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general sin movilización por 24 horas desde las 00 del jueves 19 de febrero, mientras que otras asociaciones gremiales, nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) manifestaron la importancia de marchar a la Plaza Congreso para que los diputados sientan la presión del pueblo trabajador.

Qué sectores confirmaron adhesión y cuáles seguirán en funcionamiento durante el paro

Los sectores que paralizarán sus tareas

Los gremios con mayor poder de movilización garantizan un cese total de actividades en áreas estratégicas. Los servicios que no estarán operativos son:

  • Transporte público: no funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según anunciaron La Fraternidad y Metrodelegados, respectivamente. UTA confirmó su adhesión al paro y no habrá colectivos de corta, media y larga distancia.

  • Vuelos: las agrupaciones aeronáuticas cancelarán la totalidad de los viajes nacionales e internacionales en las terminales del país.

  • Bancos: la Asociación Bancaria comunicó que las entidades financieras cerrarán sus puertas y suspenderán la atención presencial al público durante la jornada.

  • Dependencias estatales: ATE indicó que la administración pública y oficinas del Estado interrumpirán sus tareas. Solo habrá guardias mínimas en centros de salud.

  • Recolección e industria: Camioneros, que incluye a los recolectores de residuos, se sumó al cese de actividades. Aceiteros y UOM aplicarán la misma medida y llamaron a marchar, porque argumentaron solo parar no es suficiente.

Actividades que tendrán funcionamiento parcial

A pesar de la medida de fuerza, algunas empresas intentan sostener la operatividad mediante modalidades digitales o decisiones individuales. Los servicios operativos bajo condiciones especiales son:

  • Colectivos: Grupo DOTA y La Nueva Metropol confirmaron que mantendrán el nivel de servicio habitual en Capital Federeal y Gran Buenos Aires.

  • Banca digital: los usuarios podrán realizar transferencias y pagos a través de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos con normalidad.

  • Salud de emergencia: las clínicas y hospitales asegurarán la atención de urgencias por guardia, aunque suspenderán los turnos programados previamente.

  • Comercios y locales: aunque los gremios del sector avalan el paro, los supermercados y restaurantes abrirán según la voluntad de sus dueños, aunque la falta de transporte dificultará la llegada de empleados.

  • Ámbito educativo: la adhesión de docentes resultará dispar debido a las notificaciones oficiales sobre descuentos salariales de parte del Gobierno a estatales. Se prevé que algunos educadores se presentarán en sus respectivas instituciones para la realización de exámenes de febrero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ingreso al Penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Advierten que la reforma laboral elimina la remuneración del trabajo en las cárceles

El Congreso tiene una agenda cargada para los próximos días.

Reforma laboral: cómo sigue el camino legislativo si el oficialismo elimina el artículo sobre licencias médicas

play

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y cedió con el artículo sobre licencias por enfermedad

El jueves podría llevarse la sesión en el Congreso por la reforma laboral. 

La advertencia del Gobierno a la prensa previo al paro general: "Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"

Bullrich reconoció que la reforma laboral podría votarse después del 1° de marzo.

Reforma laboral: tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno pone en duda el debate en Diputados

Cuando el salario no alcanza para vivir, el conflicto es inevitable, remarcó el senador formoseño.

Mayans tachó de inconstitucional la reforma laboral y advirtió por la suba de la conflictividad social

Rating Cero

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

Porto Rico es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine. 

"Porto Rico": Bad Bunny protagonizará el primer film de Residente junto a Javier Bardem y Viggo Mortensen

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.

"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

últimas noticias

La CGT anticipó que el paro va a ser contundente y paralizará a la Argentina de punta a punta.

Reforma laboral, paro y protestas: las claves de una jornada de máxima tensión en el Congreso

Hace 7 minutos
Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

Hace 20 minutos
El argentino, de 22 años, junto a los pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La primera foto oficial del 2026 de la Fórmula 1: el show de Colapinto

Hace 59 minutos
Luis Toto Caputo, ministro de Economía, comunicó la extensión del RIGI por un año más. 

El Gobierno extenderá el RIGI por un año más: "Ha sido fundamental"

Hace 1 hora
Una de las protestas más multitudinarias sucedió en Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito.

En la previa del paro, hubo cacerolazos contra la reforma laboral en distintos barrios de CABA

Hace 1 hora