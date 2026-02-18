Reforma laboral: sin la media sanción en Diputados, el Senado ya convoca al debate en comisión
El oficialismo confía en que la Cámara baja aprobará el proyecto este jueves y ya cursó la invitación al plenario de comisiones para el viernes 20. Si obtiene media sanción, los senadores volverán a debatirla con cambios, como la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad.
El encuentro se realizará a las 10 de la mañana en el Salón Azul del Congreso. La notificación, enviada de forma anticipada este miércoles, deja en evidencia que el Gobierno considera que la media sanción en Diputados es un hecho, y apunta a que el tratamiento en comisiones del Senado se realice al día siguiente para evitar la postergación para la semana próxima.
La citación se realizó durante la misma jornada en la que La Libertad Avanza logró la firma del dictamen de mayoría, sin esperar su paso por la Cámara baja. El despacho obtuvo 44 firmas durante el debate de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, y se tratará en el recinto este jueves desde las 14.
El oficialismo confirmó el retiro del polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad tras las fuertes críticas de sindicatos y sectores empresariales. El Gobierno eliminó ese apartado para asegurarse los votos en el recinto, pero mantuvo el resto del texto idéntico a la media sanción del Senado. Si el proyecto obtiene la media sanción de Diputados, deberá volver a la Cámara alta para incorporar estas modificaciones.
En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general sin movilización por 24 horas desde las 00 del jueves 19 de febrero, mientras que otras asociaciones gremiales, nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) manifestaron la importancia de marchar a la Plaza Congreso para que los diputados sientan la presión del pueblo trabajador.
Qué sectores confirmaron adhesión y cuáles seguirán en funcionamiento durante el paro
Los sectores que paralizarán sus tareas
Los gremios con mayor poder de movilización garantizan un cese total de actividades en áreas estratégicas. Los servicios que no estarán operativos son:
Transporte público: no funcionarán los trenes, el Premetro ni ninguna línea de subte, según anunciaron La Fraternidad y Metrodelegados, respectivamente. UTA confirmó su adhesión al paro y no habrá colectivos de corta, media y larga distancia.
Vuelos: las agrupaciones aeronáuticas cancelarán la totalidad de los viajes nacionales e internacionales en las terminales del país.
Bancos: la Asociación Bancaria comunicó que las entidades financieras cerrarán sus puertas y suspenderán la atención presencial al público durante la jornada.
Dependencias estatales: ATE indicó que la administración pública y oficinas del Estado interrumpirán sus tareas. Solo habrá guardias mínimas en centros de salud.
Recolección e industria: Camioneros, que incluye a los recolectores de residuos, se sumó al cese de actividades. Aceiteros y UOM aplicarán la misma medida y llamaron a marchar, porque argumentaron solo parar no es suficiente.
Actividades que tendrán funcionamiento parcial
A pesar de la medida de fuerza, algunas empresas intentan sostener la operatividad mediante modalidades digitales o decisiones individuales. Los servicios operativos bajo condiciones especiales son:
Banca digital: los usuarios podrán realizar transferencias y pagos a través de homebanking, billeteras virtuales y cajeros automáticos con normalidad.
Salud de emergencia: las clínicas y hospitales asegurarán la atención de urgencias por guardia, aunque suspenderán los turnos programados previamente.
Comercios y locales: aunque los gremios del sector avalan el paro, los supermercados y restaurantes abrirán según la voluntad de sus dueños, aunque la falta de transporte dificultará la llegada de empleados.
Ámbito educativo: la adhesión de docentes resultará dispar debido a las notificaciones oficiales sobre descuentos salariales de parte del Gobierno a estatales. Se prevé que algunos educadores se presentarán en sus respectivas instituciones para la realización de exámenes de febrero.