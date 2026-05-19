19 de mayo de 2026 Inicio
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Chile: una mujer celebró su cumpleaños escalando un volcán y murió de manera brutal

Se trata de Ingrid Daniela Vera Figueroa de 42 años, quien estaba de viaje junto a su familia y murió tras caer por la montaña chilena Llaina.

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Ingrid Vera era madre de dos hijos.

Ingrid Vera era madre de dos hijos.

Una mujer de 42 años que decidió celebrar su cumpleaños escalando el volcán Llaina en Chile, murió tras sufrir una caída de aproximadamente 600 metros. Horas antes del accidente Ingrid, expresó a través de sus redes sociales un profundo mensaje: “Espero que Dios me acompañe en este día maravilloso... estoy súper feliz. Sí tengo un poquito de incertidumbre de no saber qué va a suceder”.

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Aún se están investigando los motivos del suceso, pero según los primeros indicios la mujer se resbaló, cayó por la ladera del macizo y falleció en el lugar. El hecho ocurrió mientras sus compañeros se encontraban en el medio de la excursión, escalando aproximadamente a 2000 metros de altura.

llaima
Ingrid murió tras caer del Volcán Llaima

Ingrid murió tras caer del Volcán Llaima

De inmediato, los rescatistas intentaron rescatar el cuerpo, pero resultó imposible debido a las malas condiciones meteorológicas que castigaban la sierra. Los fuertes vientos y la poca visibilidad impidieron que el helicóptero de Carabineros se acercara a la zona el mismo domingo, y eso obligó a suspender el operativo durante la noche.

A las 6:30 del lunes, los rescatistas retomaron la búsqueda del cuerpo, carabineros y equipos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Bomberos de Cherquenco y la Corporación de Rescate Araucanía, lograron recuperar el cuerpo.

Quién era Ingrid Daniela Vera

Vera era oriunda de Villa Rica y también era apoderada de un liceo artístico llamado Graham Bell y desde el establecimiento lamentaron con profundo dolor su fallecimiento: “La señora Ingrid se caracterizó por ser una apoderada responsable, amable comprometida y preocupada por acompañar constantemente el proceso escolar y emocional de su pupilo. Con mucho pesar hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia”. Los restos de la mujer ya fueron trasladados a Chile, para ser velados.

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