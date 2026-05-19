Durán Barba advirtió sobre un "riesgo Milei muy fuerte" y puso en duda su reelección El consultor político Jaime Durán Barba habló del fuerte desgaste de la imagen presidencial. Además, sugirió apartar al jefe de Gabinete y descartó un regreso electoral de Mauricio Macri. Por Agregar C5N en









Durán Barba sostuvo que la reelección de Milei es solo una "hipótesis".

El consultor político Jaime Durán Barba sembró interrogantes sobre el futuro electoral del oficialismo y advirtió sobre la existencia de un "riesgo Milei muy fuerte", vinculado de manera directa con el deterioro de la imagen del mandatario. El analista ecuatoriano condicionó una eventual reelección a la evolución de la coyuntura económica y social.

"Hace meses algunos creían que (Javier) Milei iba a ser reelegido inevitablemente. Creo que ahora eso es una hipótesis", puntualizó Durán Barba en declaraciones periodísticas. Ante la consulta concreta sobre las posibilidades de éxito de La Libertad Avanza en los próximos comicios presidenciales, el especialista manifestó sus reservas con una definición categórica: "No. ¿Va a ser reelegido? No sé".

Para Durán Barba, Adorni "debió haber renunciado" Respecto a la conformación del equipo de Gobierno, Durán Barba recomendó la salida inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las recientes denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Ante la pregunta sobre qué sugerencia le daría al Presidente frente a la continuidad del funcionario, el consultor fue lapidario al pedir "cancelarle ayer" para frenar el impacto negativo sobre el Gobierno.

Para el estratega, la permanencia del ministro coordinador agrava los costos políticos del jefe de Estado ante la opinión pública. "Yo creo que él, por lealtad con Milei, debió haber renunciado en cuanto se produjo el incidente. Si le aceptaban la renuncia en cuanto estalló el lío, Milei no estaría tan quemado", analizó el experto para fundamentar la necesidad de un recambio en el área.

El ciclo político de Mauricio Macri: "Pasó su momento, no tiene mayor chance" En el plano de la oposición y el rearmado de la centroderecha, el analista descartó de forma rotunda un posible regreso del exmandatario al sillón de Rivadavia. "Pasó su momento. A menos que diera otro giro brutal como dio el 2004, no tiene mayor chance", sentenció Durán Barba respecto a las aspiraciones del líder del PRO.