Javier Milei confirmó su intención de eliminar las PASO: "Los problemas de la política los tiene que resolver la política"

El Presidente insistió en que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias "no deberían existir" y consideró que fueron "un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente".

El presidente Javier Milei ratificó en las últimas horas su intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante una entrevista televisiva en el canal LN+, ya que percibe a este sistema como una carga injusta para la sociedad.

"Mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue que no deberían existir" , afirmó el mandatario. "Fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente , cómo diseñar una estrategia electoral, haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos", agregó, en diálogo con el periodista oficialista Luis Majul.

Milei consideró que "los problemas de la política los tiene que resolver la política" y aclaró que esto no es algo que sostiene ahora.

Además, el Presidente advirtió sobre las consecuencias negativas del exceso de convocatorias a las urnas sobre el electorado general. Alertó que "si usted hace votar 5, 6 veces en un año a la persona, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor" .

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a la mesa política a una reunión de trabajo este martes al mediodía en la Casa Rosada con el objetivo de acordar la estrategia parlamentaria y avanzar con las reformas de cara a las elecciones de 2027.

La prioridad del temario oficialista abarca la reforma electoral con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Asimismo, los funcionarios buscarán destrabar iniciativas económicas como los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones sobre la inocencia fiscal.

La mesa política también repasará las negociaciones por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento pasó para el 6 de agosto. A este conjunto de medidas se suma el debate sobre la ley de zonas frías y las tratativas con gobernadores aliados.

Esta cumbre representa la segunda convocatoria formal bajo la conducción exclusiva de Karina Milei tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. La funcionaria asumió el liderazgo del grupo para monitorear el rumbo del Gobierno y articular el trabajo con las cámaras legislativas.

En la reunión también estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.