Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Con el inicio del muestreo en El Calafate, el Programa PoblAr da su primer paso en la Patagonia y avanza en la construcción del primer biobanco genómico nacional, un proyecto estratégico que busca reflejar la diversidad del país, generar evidencia científica propia y sentar las bases de una futura política de salud de precisión.

Daniela Salinas
El Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr) puso en marcha la primera colecta de muestras en la Patagonia, a través del nodo local ubicado en la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica (UCTHP-CONICET) del Hospital SAMIC de El Calafate.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya dio de baja a más de 140 prepagas en lo que va de la gestión.
Confirmaron la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa

La iniciativa es impulsada por investigadores de la UCTHP-CONICET y del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET), quienes estarán a cargo de la primera toma de muestras en la región. La convocatoria está abierta a voluntarios de El Calafate y localidades cercanas.

Desde 2023, PoblAr reúne información genética junto con datos sobre estilos de vida, alimentación y antecedentes de salud de voluntarios de distintas regiones del país. Estos registros se complementan con evaluaciones antropométricas y sociales de interés biomédico, con el objetivo de construir un mapa integral de la diversidad de la población argentina.

Para poder entender cómo funciona el muestreo y para qué sirve, C5N habló con el coordinador del programa, Rolando González-José, la compilación de grandes volúmenes de datos -no solo genéticos, sino también vinculados a antecedentes de enfermedades, hábitos alimentarios, estilos de vida y características demográficas- permite maximizar la identificación de factores de riesgo genéticos y ambientales que afectan a la población.

“Cuando estos datos se compilan en muestras grandes y representativas, se maximiza la posibilidad de encontrar factores de riesgo tanto genéticos como ambientales para las dolencias que aquejan a esa población”, señaló.

Este enfoque permite estudiar tanto enfermedades crónicas, como el cáncer o las patologías cardiovasculares, como también enfermedades raras o “huérfanas de diagnóstico”, que afectan a un porcentaje reducido de la población y requieren estudios de gran escala para su detección.

“Este tipo de estudios exhaustivos, que exploran grandes volúmenes de información, son los que permiten detectar esos factores de riesgo”, explicó el investigador.

En ese marco, González José destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los Estados explorar su propia diversidad genética y ambiental, ya que cada población presenta características específicas. “Sabemos que vamos a encontrar factores de riesgo novedosos y propios de la población argentina, que son los que se utilizan para segmentar la población, prevenir enfermedades y encarar tratamientos específicos”, afirmó.

La creación de un biobanco federal busca revertir una dependencia histórica de datos provenientes de biobancos internacionales, que hoy condicionan muchas decisiones en prevención, diagnóstico y tratamiento. "Es conocimiento básico que luego se utiliza para la implementación de estrategias de prevención y demás", aseguró.

El primer muestreo en la Patagonia Andina

El muestreo en El Calafate constituye la primera experiencia de PoblAr en la región patagónica y se suma a los relevamientos ya realizados en Misiones, el conurbano bonaerense, Florencio Varela, La Plata y Córdoba.

La región andina patagónica representa un área de especial interés por su historia de mestizaje, marcada por el intercambio de pobladores a ambos lados de la cordillera anteriores a la formación de los Estados nación entre pueblos originarios y colonos.

“Ese paisaje de mestizaje entre pueblos originarios y colonos es el que precisamente queremos estudiar”, explicó González José.

Ese entramado histórico conforma una base genética y ambiental que aún no estaba representada en el biobanco y que se espera incorporar con este nuevo muestreo. “Es la base genética y ambiental que nos faltaba relevar en el biobanco, y estamos muy ilusionados con este muestreo en la Patagonia, que va a aumentar la diversidad de las variantes que estamos registrando en el programa”, agregó.

Programa PoblAr, avanzar hacia un modelo de salud de precisión y soberanía

“Sin la información de base, que son estos factores de riesgo y estas variantes genéticas y ambientales, es imposible desarrollar algoritmos de predicción que permitan a los sistemas de salud identificar grupos de riesgo y llevar adelante programas de prevención”, aclaró Rolando.

Este enfoque se apoya en la construcción de bases de datos propias que permiten desarrollar modelos predictivos, programas de detección temprana y estrategias de prevención focalizadas.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan a sus miembros avanzar con este tipo de iniciativa "que no solo implica la toma de la muestra, sino cuestiones relacionadas con la educación, con la alfabetización, con la comunicación, es decir, que la comunidad, que la población sienta que estos proyectos son valederos para el futuro de la salud pública del país".

Sin embargo, hoy en día todos esos conceptos están en tela de juicio: "Están siendo cuestionados por el propio Gobierno Nacional, que desfinancia los programas científicos como PoblAr, que se retira de la OMS, y que no está desarrollando una estrategia de salud a largo plazo basada en evidencias", subrayó el investigador.

Este muestreo ocurre en medio de un recorte histórico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, en el sector científico-tecnológico nacional. Según datos del Grupo EPC en 2025, la Función Ciencia y Tecnología del presupuesto cayó al 0,167% del PBI. Es el mínimo histórico en la serie iniciada en 1972, por debajo incluso del valor de 2002, cuando producto de la crisis, tocó el 0,177%.

“El país tiene que contar con su propia información y sus propias decisiones soberanas en materia de salud de precisión”, sostuvo el investigador. La información recolectada por PoblAr constituye la base necesaria para avanzar hacia un modelo de salud de precisión, un paradigma que ya se aplica en países desarrollados.

“Sin la información de base, que son estos factores de riesgo y estas variantes genéticas y ambientales, es imposible desarrollar algoritmos de predicción que permitan a los sistemas de salud identificar grupos de riesgo y llevar adelante programas de prevención”, cerró.

Convocatoria a voluntarios

  • Quiénes pueden participar: Personas de entre 20 y 65 años, nacidas en Argentina o con al menos 10 años de residencia, y con padre o madre nacido en Argentina o países limítrofes.
  • Qué se solicita: Una muestra de sangre para análisis de ADN, información sobre estilo de vida, alimentación y antecedentes de salud, además de medidas corporales y una encuesta nutricional.
  • Cómo participar: Completando el formulario https://forms.gle/oUiQAJRBBqbhyzN78 o escribiendo a [email protected]

