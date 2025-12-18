18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Procesan a un inspector de la Policía Federal por la agresión a una jubilada en la marcha frente al Congreso

El inspector Nicolás Emanuel Céspedez quedó procesado por el empujón que provocó la caída y lesiones a Beatriz Blanco, de 82 años, durante la movilización de jubilados del 12 de marzo. En el mismo fallo, fue sobreseído otro efectivo imputado por el uso de gas pimienta.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Procesan a un inspector de la Policía Federal por la agresión a una jubilada en la marcha frente al Congreso

Procesan a un inspector de la Policía Federal por la agresión a una jubilada en la marcha frente al Congreso

La Justicia federal procesó al inspector de la Policía Federal Argentina Nicolás Emanuel Céspedez por el violento episodio ocurrido durante la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado, frente al Congreso Nacional, en el que resultó herida Beatriz Blanco, una jubilada de 82 años.

Uno de los reclamos de la gente.
Te puede interesar:

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

La resolución fue dictada en una causa que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Servini, en la que se consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Céspedez el empujón que provocó la caída de la mujer, causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida cortante en la región occipital que requirió sutura.

“Resultaba a todas luces evidente que un empujón de fuerza desmedida por parte de un miembro de las fuerzas de seguridad (…) sobre una femenina que a simple vista se notaba su avanzada edad (…) podría causar los daños que finalmente ocasionó o aún peores, resultando esta una ‘desgracia con suerte’.”, advierte uno de los párrafos del fallo.

El policía fue procesado por “lesiones leves agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad “. Además fue embargado en 40 millones de pesos.

La resolución destacó que “de las imágenes se puede concluir que Céspedez logra visualizar a la persona que está empujando antes de hacerlo, resultando ser una mujer jubilada de 82 años de edad que necesita de la ayuda de un bastón para trasladarse, ejerciendo una fuerza totalmente desproporcionada en su contacto.”

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, cuando Blanco “cayó desde su propia altura hacia el piso de la acera, quedando en posición de decúbito dorsal”, tras el contacto con personal policial que intervenía en el operativo de seguridad.

El informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que las lesiones fueron producto de un “traumatismo contuso cortante” y que, si bien no hubo pérdida de conocimiento, demandaron atención hospitalaria y controles posteriores.

En la misma resolución, la jueza sobreseyó al ayudante Pablo Alexis Aldama, quien había sido imputado por el presunto uso de gas pimienta contra la jubilada. En este punto, la magistrada concluyó que no se logró acreditar con el grado de certeza requerido su responsabilidad penal en ese tramo de los hechos.

Durante la investigación se incorporaron registros fílmicos, fotografías, testimonios de periodistas y manifestantes, además de informes médicos y peritajes oficiales, que permitieron reconstruir la secuencia del episodio ocurrido en el marco del operativo desplegado por las fuerzas federales durante la protesta.

“Pensé que me estaba muriendo”

En su declaración, Beatriz Blanco relató que se encontraba en las inmediaciones del Congreso cuando fue golpeada y cayó al suelo. “Pensé que me estaba muriendo”, expresó al describir el momento posterior a la agresión.

Para la justicia “la violencia con la que cae la querellante sobre el asfalto no deja lugar a dudas de que la reacción del encartado podría haberse evitado ejerciendo algún otro medio disuasivo no violento.”

La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la marcha de jubilados, que terminó con varios incidentes, personas lesionadas y denuncias por violencia institucional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé en PSG.

La Justicia falló a favor de Kylian Mbappé: PSG deberá pagarle 61 millones de euros

Pablo Laurta.

Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta por los femicidios de su expareja y su exsuegra

José Florentín.

Pidieron la detención de un exjugador de Vélez acusado de violación por "entorpecer la investigación"

play

Causa ANDIS: nuevos audios complican la situación judicial de los Kovalivker

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Foto: prensa FTCIODyARA.

Aceiteros realizó una huelga nacional para marchar con la CGT contra la reforma laboral

Rating Cero

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

El chef de 55 años se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Qué le pasó a Christian Petersen: está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes

Christian Petersen sufrió una grave descompensación. 

Conmoción: el reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación

últimas noticias

El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Hace 18 minutos
play
Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Hace 18 minutos
Las autoridades definieron diferencias según el año de patentamiento, el tipo de unidad y el uso que se le da al vehículo. 

Cuáles son todos los cambios confirmados que tiene la VTV para 2026 y qué debés saber si te vas de vacaciones

Hace 19 minutos
Con opciones pensadas tanto para familias como para grupos de amigos, cada predio tiene su impronta particular,

Cuáles son los parques con playas que tiene Buenos Aires y fueron furor en el 2025

Hace 21 minutos
Foto: prensa FTCIODyARA.

Aceiteros realizó una huelga nacional para marchar con la CGT contra la reforma laboral

Hace 23 minutos