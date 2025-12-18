El inspector Nicolás Emanuel Céspedez quedó procesado por el empujón que provocó la caída y lesiones a Beatriz Blanco, de 82 años, durante la movilización de jubilados del 12 de marzo. En el mismo fallo, fue sobreseído otro efectivo imputado por el uso de gas pimienta.

Procesan a un inspector de la Policía Federal por la agresión a una jubilada en la marcha frente al Congreso

La Justicia federal procesó al inspector de la Policía Federal Argentina Nicolás Emanuel Céspedez por el violento episodio ocurrido durante la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado, frente al Congreso Nacional, en el que resultó herida Beatriz Blanco , una jubilada de 82 años.

La resolución fue dictada en una causa que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Servini , en la que se consideró que existen elementos suficientes para atribuirle a Céspedez el empujón que provocó la caída de la mujer, causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida cortante en la región occipital que requirió sutura.

“Resultaba a todas luces evidente que un empujón de fuerza desmedida por parte de un miembro de las fuerzas de seguridad (…) sobre una femenina que a simple vista se notaba su avanzada edad (…) podría causar los daños que finalmente ocasionó o aún peores, resultando esta una ‘desgracia con suerte’.” , advierte uno de los párrafos del fallo.

El policía fue procesado por “lesiones leves agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad “. Además fue embargado en 40 millones de pesos.

La resolución destacó que “de las imágenes se puede concluir que Céspedez logra visualizar a la persona que está empujando antes de hacerlo, resultando ser una mujer jubilada de 82 años de edad que necesita de la ayuda de un bastón para trasladarse, ejerciendo una fuerza totalmente desproporcionada en su contacto.”

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, cuando Blanco “cayó desde su propia altura hacia el piso de la acera, quedando en posición de decúbito dorsal”, tras el contacto con personal policial que intervenía en el operativo de seguridad.

El informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que las lesiones fueron producto de un “traumatismo contuso cortante” y que, si bien no hubo pérdida de conocimiento, demandaron atención hospitalaria y controles posteriores.

En la misma resolución, la jueza sobreseyó al ayudante Pablo Alexis Aldama, quien había sido imputado por el presunto uso de gas pimienta contra la jubilada. En este punto, la magistrada concluyó que no se logró acreditar con el grado de certeza requerido su responsabilidad penal en ese tramo de los hechos.

Durante la investigación se incorporaron registros fílmicos, fotografías, testimonios de periodistas y manifestantes, además de informes médicos y peritajes oficiales, que permitieron reconstruir la secuencia del episodio ocurrido en el marco del operativo desplegado por las fuerzas federales durante la protesta.

“Pensé que me estaba muriendo”

En su declaración, Beatriz Blanco relató que se encontraba en las inmediaciones del Congreso cuando fue golpeada y cayó al suelo. “Pensé que me estaba muriendo”, expresó al describir el momento posterior a la agresión.

Para la justicia “la violencia con la que cae la querellante sobre el asfalto no deja lugar a dudas de que la reacción del encartado podría haberse evitado ejerciendo algún otro medio disuasivo no violento.”

La causa se inscribe en una investigación más amplia sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la marcha de jubilados, que terminó con varios incidentes, personas lesionadas y denuncias por violencia institucional.