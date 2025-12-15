Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta por los femicidios de su expareja y su exsuegra El fiscal Gerardo Reyes dispuso la medida contra el ciudadano uruguayo, que se encuentra acusado de los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba. Por + Seguir en







Pablo Laurta. Redes Sociales

El fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar Gerardo Reyes elevó a juicio oral la causa que investiga a Pablo Laurta, el principal acusado del femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba dio a conocer que Laurta afrontará un juicio por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

El hombre está acusado de llegar a Córdoba, esperar al día que finalizaba la restricción de acercamiento con su exmujer y al día siguiente ingresar a la casa donde Giardina vivía junto a su madre e hijo, Pedro, las asesinó y luego huyó con el pequeño, de por entonces 5 años.

Pablo Laurta Pablo Laurta. Redes sociales En tanto, los investigadores creen que luego habría asesinado en la ciudad de Concordia a un remisero identificado como Matías Sebastián Palacio, a quien habría contactado para un viaje rumbo a la provincia de Santa Fe. Esta hipótesis se sustenta en la línea de tiempo que precede al doble crimen, ocurrido poco después en la capital cordobesa.

Palacio y Laurta se habían encontrado el martes 7 de octubre a las 20 en la terminal de ómnibus de Concordia. A las 3 de la madrugada del miércoles 8, el uruguayo llegó a una estación de servicio de San Salvador, solo, en el auto del remisero. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.

Días después, el lunes 13, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo desmembrado en la zona de Estación Yeruá, al que le faltaban la cabeza y los brazos. El cráneo y otros huesos fueron hallados recién el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, lo que permitió a la Justicia avanzar con la autopsia y determinar la mecánica del crimen.