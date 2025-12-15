15 de diciembre de 2025 Inicio
Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta por los femicidios de su expareja y su exsuegra

El fiscal Gerardo Reyes dispuso la medida contra el ciudadano uruguayo, que se encuentra acusado de los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba.

Pablo Laurta.

Pablo Laurta.

El fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar Gerardo Reyes elevó a juicio oral la causa que investiga a Pablo Laurta, el principal acusado del femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio.

San Esteban es una localidad con riqeuza arquitectónica y artística. 
Turismo en Córdoba: el rincón natural de paz con casonas coloniales con historia y capillas legendarias

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba dio a conocer que Laurta afrontará un juicio por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

El hombre está acusado de llegar a Córdoba, esperar al día que finalizaba la restricción de acercamiento con su exmujer y al día siguiente ingresar a la casa donde Giardina vivía junto a su madre e hijo, Pedro, las asesinó y luego huyó con el pequeño, de por entonces 5 años.

Pablo Laurta
Pablo Laurta.

Pablo Laurta.

En tanto, los investigadores creen que luego habría asesinado en la ciudad de Concordia a un remisero identificado como Matías Sebastián Palacio, a quien habría contactado para un viaje rumbo a la provincia de Santa Fe. Esta hipótesis se sustenta en la línea de tiempo que precede al doble crimen, ocurrido poco después en la capital cordobesa.

Palacio y Laurta se habían encontrado el martes 7 de octubre a las 20 en la terminal de ómnibus de Concordia. A las 3 de la madrugada del miércoles 8, el uruguayo llegó a una estación de servicio de San Salvador, solo, en el auto del remisero. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.

Días después, el lunes 13, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo desmembrado en la zona de Estación Yeruá, al que le faltaban la cabeza y los brazos. El cráneo y otros huesos fueron hallados recién el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, lo que permitió a la Justicia avanzar con la autopsia y determinar la mecánica del crimen.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

