11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez recibieron 25 años de prisión por su participación en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Devoto en 1978. Un tercer imputado fue absuelto.

Por
Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

El Tribunal Oral Federal emitió este jueves un fallo histórico en el juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo, al condenar a dos exjefes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por su responsabilidad en las “graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas en la Cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978.

ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra milei en el caso $libra
Te puede interesar:

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Juan Carlos Ruiz, exdirector de la unidad penitenciaria, y Horacio Martín Galíndez, entonces jefe de la División de Seguridad Interna, recibieron penas de 25 años de prisión. En cambio, el excelador Gregorio Bernardo Zerda fue absuelto.

La causa reconstruyó lo sucedido aquella mañana en la que una intervención represiva del SPF derivó en la mayor masacre carcelaria de la historia argentina: 65 personas asesinadas y 88 heridas en un operativo que, durante décadas, fue presentado oficialmente como un “motín”. El tribunal reconoció ahora que se trató de un hecho constitutivo de delitos de lesa humanidad.

El juicio se realizó 47 años después de los hechos, tras una prolongada lucha de sobrevivientes, familiares y los equipos jurídicos que impulsaron el expediente para que los crímenes fueran finalmente investigados bajo el marco del terrorismo de Estado.

A lo largo del debate, declararon quienes estuvieron en el pabellón aquel día, así como familiares de las víctimas y otros testigos que aportaron detalles sobre el operativo represivo, el avance del fuego, la falta de auxilio y la posterior manipulación oficial de la información. El tribunal consideró acreditado que las autoridades penitenciarias participaron activamente en un accionar ilegal y letal.

El fallo cierra un capítulo largamente postergado en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos dentro del penal durante la última dictadura. Para los sobrevivientes y familiares, la sentencia marca un reconocimiento judicial a décadas de denuncia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los fiscales acusados intervinieron en el caso entre 2007 y 2019.

Caso Nora Dalmasso: los tres primeros fiscales van a jury por mal desempeño

Diego Spagnuolo. 

Causa ANDIS: la Cámara Federal ordenó investigar el origen de los audios y revocó un fallo que había rechazado la nulidad del caso

Los abogados del economista realizaron la presentación.

Espert pidió declarar en la causa por los vuelos de Fred Machado

Una de las oficinas de Andis. 

Causa Andis: declara Guadalupe Muñoz, imputada clave del núcleo de Calvete y apuntada como la "cajera"

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

El fallo fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Lesa humanidad: Casación ratificó las condenas contra exmilitares y policías en una megacausa

Rating Cero

La película de ciencia ficción está basada en la aclamada saga del mismo nombre.
play

La primera imagen de Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Martitegui fue quien anunció la decisión sobre la participante del reality.

"Tengo el corazón roto": una participante fue eliminada de MasterChef Celebrity después de una tensa gala

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
play

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
play

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Durante noviembre, Nicolás Maduro y Vladimir Putin firmaron Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica.

Vladimir Putin llamó por teléfono a Nicolás Maduro y le transmitió su apoyo ante la presión militar de Estados Unidos

Hace 8 minutos
El equipo que lidera Luis Caputo cerró el año con una buena licitación en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos con una baja de tasas

Hace 10 minutos
Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Hace 21 minutos
Donald Trump / Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le habría ofrecido a Donald Trump entregar el poder a cambio de una amnistía

Hace 23 minutos
Cristian Eleazar Gómez Núñez y su madre.

"Tenían planes de casarse": quién era el hombre asesinado por el ex de su pareja en Florencio Varela

Hace 24 minutos