Causa ANDIS: nuevos audios complican la situación judicial de los Kovalivker

Los dueños de la Droguería Suizo Argentina, acusados de presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos, figuran en los chats donde vinculan a la empresa con los imputados de la causa.

Se conocieron nuevos audios que complican a los dueños de la Suizo Argentina.

Se dieron a conocer nuevos audios que corresponden al expediente de la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la compra de medicamentos, que demuestran la conexión de los imputados con los Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Causa ANDIS: la Cámara Federal ordenó investigar el origen de los audios y revocó un fallo que había rechazado la nulidad del caso

En un informe de la periodista Martina Garbarz , en el programa La Última Pregunta , se dieron a conocer nuevos audios y chats que implican a los imputados Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian, primer detenido de la causa, y Miguel Ángel Calvete con la familia Kovalivker (Emmanuel, Jonathan y Eduardo), dueños de Droguería Suizo Argentina, acusados de presuntos sobornos y sobreprecios.

"En los chats, le escribe Daniel Garbellini a Pablo Atchabahian: 'Es importante tener gente con la bandera correcta y la bandera de Suiza'. Eso es una pista muy clave para poder entender cómo se empiezan a vincular estas personas con la Droguería Suizo Argentina", expresó la periodista.

Además, añadió: "Recordemos el grupo de WhatsApp 'Museo', que tenían distintos empresarios que planificaban cómo ingresar, cómo conseguir una caja del Estado y poder elaborar este esquema de corrupción. En ese grupo estaban los imputados y también había otras personas con muchos vínculos con la Suizo Argentina, a quienes están investigando ahora. Además, se investiga si esta caja del ANDIS no la consiguieron gracias a los vínculos con la Suizo".

Cabe recordar que el juez federal Sebastián Casanello había rechazado el planteo de nulidad formulado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) originada a raíz de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo.

Sin embargo, La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó a principios de diciembre la decisión judicial que había rechazado el planteo de nulidad presentado por las defensas de los hermanos Kovalivker y del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y ordenaron profundizar la investigación sobre el origen y autenticidad de los audios que dieron inicio al caso, cuya procedencia y veracidad aún no están claras.

Spagnuolo le confirmó a la Justicia la existencia de los audios pero aseguró que fueron modificados

El informe continuó con el crecimiento exponencial de la facturación de la Droguería de los Kovalivker: "En el 2020 facturaban $2.417 millones; seguimos al año próximo, $4.000 millones. En 2022, $4.500 millones; en 2023 fueron $10.500 millones; en 2024 operaron hasta $15.000 millones".

Finalmente, concluyeron: "Recordemos el vínculo de los dueños de la Suizo Argentina con Eduardo "Lule" Menem, asesor político, quien tiene fotos en la casa de los Kovalivker, manejando autos. Este crecimiento exponencial también podría explicarse por ese vínculo".