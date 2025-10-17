Patricia Bullrich responsabilizó al feminismo por la ola de femicidios: "Si sos capaz de pisotear, te viene en contra"

La ministra de Seguridad expuso la repudiable declaración en el marco de un complejo contexto: asesinaron a nueve mujeres en solo cinco días.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena luego de una repudiable declaración en la que responsabilizó al feminismo por la brutal ola de femicidios de los últimos días . En medio de un contexto de suma sensibilidad, generó fuertes críticas en redes sociales.

La funcionaria visitó el programa streaming que conduce Daniel Parisini, en Carajo, y comentó: " Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra".

Y luego, intentó explicar que los femicidios son productos de una especie de "venganza": " Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".

Las frases resonaron fuerte en redes sociales y provocó el repudio de usuarios, referentes del feminismo y también de la oposición.

La polémica afirmación de Patricia Bullrich contra los gobernadores: "Cada diez minutos piden plata"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó contra los gobernadores que cuestionaron el vínculo del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y marcó que "las provincias cada diez minutos le piden plata al Gobierno nacional".

Bullrich brindó una conferencia de prensa en el marco de una reunión con empresarios en Mar del Plata y cruzó a los gobernadores, además de referirse al diálogo que mantiene el Gobierno: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al Gobierno nacional. Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos".

Patricia Bullrich NA/José Scalzo

En tanto, subrayó el apoyo del gobierno de Donald Trump al de Milei y lo definió como "muy importante e inédito". Además, destacó la llegada de "inversiones tradicionales y no tradicionales". En este marco, analizó los dichos del presidente estadounidense durante la reunión con el libertario en la Casa Blanca y aclaró: "Lo que dijo es que no va a apoyar si llegan al gobierno los que no se animan a decir que Venezuela es una dictadura".

También advirtió que "cuando Massa usaba el swap con China nadie cuestionaba nada". "Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no", expresó.

Patricia Bullrich negó cesión de soberanía tras el acuerdo con Estados Unidos: "Son dos gobiernos amigos que se ayudan mutuamente"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el reciente acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos “no implica ninguna cesión de soberanía”, luego de la reunión que mantuvieron Javier Milei y Donald Trump en Washington.

“Por lo que dice el ministro Caputo, no hay nada a cambio. No somos ingenuos, pero el mundo está dividido en formas de pensar, y esas formas de pensar tienen modelos de actuación”, señaló Bullrich, en declaraciones a C5N tras la cumbre bilateral.

La funcionaria sostuvo que el apoyo de Washington al Gobierno argentino “no es por algo material”, sino por una coincidencia de valores políticos e ideológicos. “Apoyar las ideas que Argentina lleva adelante es apoyar las ideas que levantan los mismos republicanos. Eso es lo más importante y lo que genera un mundo con más oportunidades de progreso para todos. Eso fue lo que repitió Trump durante todo el almuerzo”, detalló.

Bullrich insistió en que el vínculo con la administración republicana se da en un marco de igualdad: “No hay ninguna cesión de soberanía, ni de autonomía ni de nada. Son dos gobiernos amigos que se ayudan mutuamente. A nosotros nos ayudan más porque Estados Unidos está buscando reposicionarse como potencia en el mundo. Venían más caídos y Trump lo está levantando”.

En la misma línea, destacó el rol internacional del expresidente estadounidense: “Puede ser que haya sectores que estén en contra de Trump, pero lo que está haciendo con Argentina y lo que hizo en Medio Oriente es para sacarse el sombrero”.