Geografía a marzo: Javier Milei viralizó un mapa de Argentina al que le falta Tucumán y las Malvinas Al Presidente y los funcionarios de La Libertad Avanza les salió el tiro por la culata: quisieron criticar en redes sociales la gestión de Axel Kicillof, pero la conversación se volvió en su contra por una serie de insólitos errores que quedaron publicados. Por Agregar C5N en









Un mapa hecho por IA desató un escándalo en las redes sociales de los funcionarios libertarios.

El presidente Javier Milei y sus funcionarios compartieron un supuesto "mapa del crecimiento de la Argentina" para criticar la gestión del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires. El gráfico contenía errores geográficos e incluso le faltaba la provincia de Tucumán y las Islas Malvinas, lo que evidenció el desconocimiento del territorio argentino.

El jefe de Estado celebró sus logros económicos en su cuenta oficial de X mediante un “mapa del crecimiento” que mostraba cifras de marzo de 2026 sobre la variación interanual de la actividad provincial. Sin embargo, el gráfico exhibía múltiples fallas de representación territorial donde las provincias aparecían desfiguradas en sus proporciones. A Santa Fe se le eliminó el “taco” de su silueta y se omitieron por completo los territorios insulares del Atlántico Sur.

X Javier Milei De acuerdo a las publicaciones compartidas, el gráfico pertenecía a un informe Económico Mensual de la IAE Business School, pero fue la propia institución académica la que salió a desmentirlo: "No fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

Embed El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. — IAE Business School (@IAE_Austral) May 24, 2026

El gráfico y el análisis económico fueron compartidos por varios funcionarios de LLA y luego viralizados en redes sociales debido a los errores geográficos que contenía. En ese sentido, la estrategia libertaria buscaba mostrar que la reactivación económica alcanzaba a todo el país, excepto a Buenos Aires, señalada en rojo con un -0,2% y la mención “conurbano”.