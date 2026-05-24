24 de mayo de 2026 Inicio
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Geografía a marzo: Javier Milei viralizó un mapa de Argentina al que le falta Tucumán y las Malvinas

Al Presidente y los funcionarios de La Libertad Avanza les salió el tiro por la culata: quisieron criticar en redes sociales la gestión de Axel Kicillof, pero la conversación se volvió en su contra por una serie de insólitos errores que quedaron publicados.

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Un mapa hecho por IA desató un escándalo en las redes sociales de los funcionarios libertarios. 

Un mapa hecho por IA desató un escándalo en las redes sociales de los funcionarios libertarios. 

El presidente Javier Milei y sus funcionarios compartieron un supuesto "mapa del crecimiento de la Argentina" para criticar la gestión del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires. El gráfico contenía errores geográficos e incluso le faltaba la provincia de Tucumán y las Islas Malvinas, lo que evidenció el desconocimiento del territorio argentino.

Las familias trabajadoras son desplazadas a la calle por la falta de empleo y los alquileres impagables.
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El jefe de Estado celebró sus logros económicos en su cuenta oficial de X mediante un “mapa del crecimiento” que mostraba cifras de marzo de 2026 sobre la variación interanual de la actividad provincial. Sin embargo, el gráfico exhibía múltiples fallas de representación territorial donde las provincias aparecían desfiguradas en sus proporciones. A Santa Fe se le eliminó el “taco” de su silueta y se omitieron por completo los territorios insulares del Atlántico Sur.

X Javier Milei

De acuerdo a las publicaciones compartidas, el gráfico pertenecía a un informe Económico Mensual de la IAE Business School, pero fue la propia institución académica la que salió a desmentirlo: "No fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

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El gráfico y el análisis económico fueron compartidos por varios funcionarios de LLA y luego viralizados en redes sociales debido a los errores geográficos que contenía. En ese sentido, la estrategia libertaria buscaba mostrar que la reactivación económica alcanzaba a todo el país, excepto a Buenos Aires, señalada en rojo con un -0,2% y la mención “conurbano”.

Uno de los principales difusores fue Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, quien defendió el RIGI en redes y pidió aprobar el “Súper RIGI” para devolverle a la Argentina su lugar de potencia. También, el embajador libertario ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, se sumó a las críticas contra el gobernador Kicillof : “Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete”.

Mapa IAE - MIlei

No obstante, los errores cartográficos acapararon toda la atención y hasta funcionarios del propio Gobierno los señalaron. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, criticó públicamente: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de la forma de las provincias. Así se pierde seriedad”.

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