24 de mayo de 2026 Inicio
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Fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno en la previa del Tedeum: críticas por la intolerancia de Milei

Sin mencionar a Javier Milei, el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó las descalificaciones y advirtió sobre el deterioro de la convivencia frente a quienes piensan distinto.

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El fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno en la previa del Tedeum: críticas a la intolerancia y reclamo por el diálogo

El fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno en la previa del Tedeum: críticas a la intolerancia y reclamo por el diálogo

En la previa del Tedeum por el 25 de Mayo la Iglesia Católica volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei. Desde la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva planteó una serie de reflexiones sobre el clima social y apuntó contra la creciente intolerancia en el debate público, en un contexto de fuerte confrontación política.

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Durante una misa celebrada horas antes de la ceremonia oficial, García Cuerva expresó su preocupación por las dificultades para aceptar la diversidad de opiniones y cuestionó las descalificaciones hacia quienes sostienen posiciones diferentes. “Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia”, señaló.

Aunque evitó mencionar de manera directa al Presidente, sus declaraciones tomaron una clara dimensión política debido al escenario actual, marcado por reiterados enfrentamientos entre el mandatario, sectores opositores y periodistas.

El arzobispo también puso el foco en la forma en que se desarrolla la discusión pública y advirtió sobre actitudes que profundizan la división. En ese sentido, sostuvo que muchas veces “nos sentimos un poco dueños de la verdad”, una frase interpretada como un llamado a recuperar espacios de diálogo y escucha.

Las palabras del referente de la Iglesia aparecieron en la antesala de uno de los actos institucionales más importantes del calendario patrio y sumaron tensión a una jornada que ya llegaba rodeada de ruido político.

Victoria Villarruel no participará del Tedeum

La ceremonia, además, tendrá otro elemento de peso: la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde el Senado indicaron que no recibió una invitación formal para participar del acto encabezado por el Presidente, un dato que volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo.

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