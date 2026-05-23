23 de mayo de 2026 Inicio
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Cristina Kirchner recibió al fotógrafo Pablo Grillo y a su padre

La expresidenta recibió en su domicilio, donde se encuentra bajo prisión domiciliaria, al joven que sobrevivió a un disparo durante una represión de las fuerzas de seguridad en una protesta frente al Congreso.

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Pablo y su padre

Pablo y su padre, junto a Cristina en San José 1111.

La expresidenta Cristina Kirchner recibió este sábado al fotorreportero Pablo Grillo, herido por la Gendarmería durante un operativo represivo frente al Congreso en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El encuentro se produjo en el marco de una jornada de militancia denominada "Lanús con Cristina", que incluyó diversas actividades culturales, intervenciones artísticas y un fuerte respaldo político a la exmandataria.

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La imagen del encuentro fue difundida por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien a través de sus redes sociales calificó la reunión como una "tarde milagrosa". En la fotografía se observa a la líder justicialista junto a Pablo y su padre, Fabián, en la residencia donde la expresidenta se encuentra cumpliendo su condena. "Cristina con Pablo. Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes", escribió el jefe comunal para celebrar el vínculo entre ambos.

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Pablo Grillo se convirtió en un símbolo de la resistencia tras haber sobrevivido a un brutal operativo represivo de la Gendarmería Nacional el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso. En aquella ocasión, mientras cubría una protesta de jubilados, recibió el impacto de una cápsula de gas que lo dejó al borde de la muerte y le provocó secuelas tras meses de internación y múltiples cirugías.

La jornada de apoyo cerró con una muestra fotográfica de las obras de Grillo y el festival musical "Cristina Libre". Antes de ingresar a la reunión, el fotorreportero dejó un mensaje contundente sobre la situación actual del país: “Hay que seguir resistiendo, es nuestro país y no lo podemos dejar caer”. El encuentro reafirmó el lazo de la expresidenta con sectores de la cultura y la militancia que denuncian la persecución política y la violencia institucional.

Pablo Grillo
Pablo Grillo estuvo al borde de la muerte tras recibir un disparo de una c&aacute;psula de gas en la cabeza.

Pablo Grillo estuvo al borde de la muerte tras recibir un disparo de una cápsula de gas en la cabeza.

El gendarme Héctor Jesús Guerrero irá a juicio oral en el caso Pablo Grillo y se investigará la cadena de mando

Tras cerrar la etapa de instrucción sobre la responsabilidad del gendarme Héctor Jesús Guerrero, la jueza María Servini de Cubría resolvió elevar a juicio oral ese tramo de la causa por las lesiones a Pablo Grillo. Al mismo tiempo, dispuso la extracción de testimonios para continuar la investigación sobre la cadena de mando, lo que abre una nueva etapa en el caso del fotoperiodista herido durante la represión del 12 de marzo de 2025.

La jueza María Servini dio por concluida la etapa de instrucción respecto de la responsabilidad del gendarme que hirió a Pablo Grillo y deberá enfrentar un juicio oral. Asimismo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 resolvió mantener la prohibición de salida del país dictada en julio de 2025 contra Héctor Jesús Guerrero.

hector guerrero gendarme
El gendarme Guerrero enfrenta cargos por los delitos de tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo&nbsp;y&nbsp;abuso de armas agravado.

El gendarme Guerrero enfrenta cargos por los delitos de tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo y abuso de armas agravado.

Además, ordenó notificar a la Policía Federal, la Gendarmería y el Registro Nacional de Reincidencia sobre la elevación a juicio de la causa.

Por otra parte, el expediente fue vinculado con otro caso por lesiones gravísimas tramitado en Santiago del Estero y se dispuso remitir toda la documentación y actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que resulte sorteado. Además, se resolvió que las presentaciones mensuales del acusado las controle ese tribunal, y que también se envíen el incidente de embargo y los recursos de apelación y queja relacionados.

El 5 de mayo, la querella —representada por el CELS y la LADH— había solicitado la elevación a juicio de Guerrero por los delitos de tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo y abuso de armas agravado, a raíz de los cinco disparos que efectuó de manera prohibida durante la represión en la marcha de jubilados del año pasado.

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