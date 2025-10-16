El femicida se negó a hablar ante la Justicia, pero lo hizo ante los medios locales cuando era trasladado en los Tribunales de Concordia. También insistió que su hijo “estaba en peligro”.

A Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, le dictaron la prisión preventiva por 120 días en Entre Ríos , y mientras era trasladado y volvió a defender su postura. “Fui a rescatar a mi hijo”, aseguró.

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una mujer de 87 años en su casa

El uruguayo que había asegurado que su acto fue “por justicia” , esta vez se pronunció ante la pregunta de un medio local a la salida de la audiencia donde se le dictaminó la prisión y mencionó que quería rescatar a su hijo “de una red de trata”.

En primera instancia, un periodista del medio Tele5 Digital le preguntó si le había pedido perdón a Dios por lo que hizo, a lo que lanzó con total tranquilidad “fui a rescatar a mi hijo”, mientras bajaba por las escaleras, era llevado de una oficina a otra dentro del complejo judicial.

Sin embargo, minutos después cuando fue lo portaron hasta un camión de traslado y al bajar del mismo con chaleco antibalas y casco se lo nota visiblemente alterado . El cronista de A24, Alejandro Pueblas, presente en el lugar, detalló que el detenido insistió en que actuó para proteger a su hijo Pedro, de seis años.

“Gritaba desesperado que había salvado a su hijo. Dijo que quería volver a declarar, que lo investiguen, que su hijo estaba en peligro”, contó Pueblas desde el lugar. “Salvé a mi hijo de una red de trata, investiguen” , pronunció Laurta.

Noticia en desarrollo.-

Embed - Pablo Laurta

En las últimas horas, el empresario uruguayo fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio. Está acusado por el doble femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio y la muerte del remisero, Martín Palacios.

La Justicia investiga un viaje que hizo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

En medio de la investigación por el doble femcidio en Córdoba y crimen de Martín Palacios en Entre Ríos, a la Justicia le llegó un video de un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes de los crímenes en tierras cordobesas.

Para los investigadores, en ese momento ya estaba dando los primeros pasos de su plan macabro. La grabación, a la que accedió Infobae, son de una cámara de seguridad del propio transporte y tiene fecha del sábado 4 de octubre a las 06:41, en el barrio Villa Serrana, en las afueras de Córdoba Capital.

Según la reconstrucción de la Justicia, Laurta cruzó de la ciudad de Salto a la Argentina y arribó a cercanías de la localidad costera de Puerto Yeruá, donde hay apenas unos 800 metros de distancia entre ambas costas. Luego, escondió la canoa en un monte y se fue en micro hasta Concordia.