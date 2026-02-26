26 de febrero de 2026 Inicio
Patricia Bullrich quiso culpar al camarógrafo por la agresión de la Policía en el Congreso, pero los videos la desmienten

La exministra de Seguridad señaló que el trabajador de A24 había intentado ingresar al Congreso cuando recibió golpes y gas pimienta por parte de un efectivo. Las imágenes filmadas por la prensa van en contra de sus dichos.

Patricia Bullrich intentó defender el accionar de la Policía. 

La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich intentó responsabilizar a Facundo Tedeschini, camarógrafo que sufrió una violenta agresión por parte de la Policía mientras realizaba la cobertura de una protesta ambientalista por la Ley de Glaciares en el Senado. “Intentó ingresar al Congreso”, señaló a la prensa, aunque las filmaciones del momento contradicen sus palabras.

Represión en el Congreso: la Policía le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo
"Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata, al Congreso no se puede entrar por lo que fueron detenidos", relató en un primer momento la exministra de Seguridad.

Luego, Bullrich se enfocó en el accionar del camarógrafo. Indicó que intentó ingresar a dónde estaban los detenidos, versión que fue desmentida de manera automática por los periodistas presentes. "Se ha abierto un sumario porque el jefe de la Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, por lo cual está en análisis", indicó.

Bullrich

"Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que debe realizar. Si hubiera sido un accionar correcto en el marco del deber de la Policía no se le hubiera abierto un sumario", concluyó la senadora.

En los videos publicados y difundidos por los medios de comunicación se observa que el camarógrafo de A24 en ningún momento intentó pasar del otro lado de la reja de ingreso al Congreso, como intentó instalar la exministra de Seguridad.

Los videos que desmienten los dichos de Patricia Bullrich

Los antecedentes de Patricia Bullrich defendiendo el mal accionar de las fuerzas de seguridad

No es la primera vez que la actual legisladora libertaria defiende el mal accionar las fuerzas de seguridad en operativos sobre protestas en las inmediaciones del Congreso. En marzo del 2025, cuando era ministra de Seguridad nacional defendió al gendarme al gendarme que le había disparado al fotógrafo Pablo Grillo, durante una represión en una marcha de jubilados.

"A la familia Grillo toda mi solidaridad, pero decirle que las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas se seguridad, los análisis que hacen no son rigurosos, el disparo no fue directo a la cabeza", afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.

En este contexto la funcionaria remarcó que el disparo del gendarme Guerrero había sido realizado bajo el amparo del protocolo de Gendarmería. "En su página 407 (del protocolo) dice que existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutar el disparo en forma oblicua hacia el suelo, eso es lo que hace el agente", señaló Bullrich.

El repudio de la familia de Pablo Grillo a la represión policial: la carta tras un nuevo ataque a la prensa

Tras la agresión al camarógrafo Facundo Tedeschini en las inmediaciones del Congreso, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo, publicó una carta en repudio a la nueva represión policial contra la prensa: "Es la misma violencia que hace casi un año, cambió para siempre la vida de nuestro hijo", manifestaron

"Lo ocurrido hoy no puede ser leído como un hecho aislado o el simple exceso de un efectivo distraído. Cuando la agresión a la prensa se vuelve una constante en cada operativo, estamos ante un método", describieron.

En esa línea, aseguraron que "la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no es un accidente: es la herramienta necesaria para anular la mirada externa. Si un uniformado no es capaz de distinguir a un trabajador de prensa identificado de una amenaza, lo que hay es una decisión operativa de no distinguir".

"A Pablo lo atacaron mientras hacía su trabajo. Hoy, a Facundo le pasó lo mismo. ¿Cuántas lentes más tienen que romperse para que entiendan que el periodismo no es un enemigo?", sentenciaron.

