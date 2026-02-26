Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción Una participante fue convocada al confesionario y mostraron el momento cuando ingresó, pero las redes sociales notaron un particular pormenor que no pasó desapercibido. "Editaron el video", lanzaron. + Seguir en







Qué pasó con la producción de gran hermano Redes sociales

La nueva edición de Gran Hermano ya tiene a sus primeros ocho jugadores en placa y la producción mostró cómo fue el proceso de votación, pero hubo un momento particular que quedó evidenciado por las redes sociales: editaron el tape de una de las nominaciones. ¿Qué pasó?

Se trata de Daniela De Lucía, la participante que sufrió la muerte del padre, y lo anunciaron: "Luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación". En la gala de este miércoles brindarán detalles sobre la situación.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", señalaron desde el reality en redes sociales.

Por este detalle de Gran Hermano: una participante entró al confesionario con una cartera, y al entrar no la tenía. pic.twitter.com/NfVlkeLP8D — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 26, 2026 Pero, antes de que se vaya, ingresó a nominar y se la pudo ver con una cartera sostenida con el brazo camino al confesionario. Como acostumbra el director del programa, al ingresar al mismo se toma con la cámara del interior y continúa la secuencia. Pero acá fue evidenciada la diferencia: entró sin cartera.

Eso llamó la atención de las redes sociales, quienes denunciaron públicamente que estaba editado el video. Pero eso no afectó a la nominación, ya que se pudo ver cómo efectivamente votó a Carmina y a Manuel.