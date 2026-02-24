El Senado eligió a las nuevas autoridades: por una jugada de Patricia Bullrich, Unión por la Patria se quedó sin la vicepresidencia

24 de febrero de 2026 Inicio
El oficialismo logró el respaldo de los bloques aliados provinciales y ratificó a Bartolomé Abdala como presidente provisional. Además, designó a Carolina Moisés como vicepresidenta. José Mayans, jefe del bloque peronista, objetó el procedimiento y aseguró que fue un “atropello” y una ”lectura antojadiza" del reglamento.

El Senado de la Nación designó este martes a las nuevas autoridades de cara a la apertura del periodo legislativo que iniciará el 1 de marzo. Gracias a una jugada de la senadora oficialista Patricia Bullrich, el bloque de Unión por la Patria (UP) se quedó sin nombramientos, salvo en la Auditoría General de la Nación.

En la reunión de labor parlamentaria, la titular del bloque libertario presentó una propuesta para conformación de autoridades de la Cámara alta en base a nuevo esquema de proporcionalidad.

Tras lograr el respaldo de los bloques aliados provinciales el cuerpo ratificó a Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado y además designó a Carolina Moisés (Convicción Federal) en una de las vicepresidencias. Las otras vicepresidencias serán ocupadas por Carolina Losada (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas). La votación por medios electrónicos obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos 1 abstención.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, objetó el procedimiento y sostuvo que la propuesta oficialista fue un “atropello” y una ”lectura antojadiza" del reglamento”. De todas maneras aclaró que no cuestionaron los nombres propuestos sino las formas en que se resolvió la integración.

"Le ofrecimos la Vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores", explicó luego Bullrich en diálogo con la prensa acreditada, a la hora de explicar los motivos de la postulación de la legisladora jujeña. De todas maneras, desde La Libertad Avanza reconocen que esa mayoría no será "lineal".

Nuevos representantes ante la AGN

En paralelo a la elección de autoridades, el Senado incluyó en el temario la designación de autoridades para la Auditoría General de la Nación (AGN) donde se determinó que los cargos sean ocupados por Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.

La sesión de este martes fue la primera de tres convocadas para esta semana: el jueves se prevé el tratamiento del pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares.

Mientras tanto, el viernes quedaron agendados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.

