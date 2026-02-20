20 de febrero de 2026 Inicio
El oficialismo logró dictamen en el Senado e intentará aprobar la reforma laboral el próximo viernes

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda dieron el visto bueno a las modificaciones en Diputados. "Es un paso muy importante dar un paso adelante en la ficción que es el mundo laboral hoy", aseguró Patricia Bullrich.

El oficialismo obtuvo dictamen en el Senado.

Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche (LLA) y Romina Monzón, familiar de una víctima de asesinato.
El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado y avanza en el Congreso

De esta manera, el Gobierno acelera los planes para intentar aprobar la reforma antes del domingo 1 de marzo, cuando se desarrolle la apertura de sesiones ordinarias. De no mediar inconveniente, la votación en el recinto sería el viernes 27 de febrero.

"TENEMOS DICTAMEN DE LA REFORMA LABORAL Y VOTAMOS LA PRÓXIMA SEMANA Se los dije: trabajamos con resultados para hacer a la Argentina grande otra vez", escribió la senadora Patricia Bullrich en su cuenta de X.

Tablero reforma laboral Diputados 19-02-26

Después del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, quienes tenían como deber revisar las modificaciones, la senadora celebró el avance en el proyecto: "Es un paso muy importante dar un paso adelante en la ficción que es el mundo laboral hoy, ya que los trabajadores trabajan en condiciones muy precarias".

La funcionaria aseguró que la ley es positiva porque "se bajan cargas a los trabajadores y las empresas. Tiene un montón de cosas que se han discutido, pero que son importantísimas para el futuro laboral de la Argentina".

A la salida del plenario, Bullrich respondió a las críticas a la ley, que la oposición asegura que no dará trabajo: "Lo que da trabajo son los institutos que la ley ha creado, la previsibilidad en juicios laborales, la posibilidad de reducir las cargas en un 95% a nuevas empresas... porque necesitamos que se creen nuevas empresas con menos carga impositiva. Todo esto va a crear una nueva Argentina".

Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados

Cambios en indemnizaciones

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias
