El oficialismo logró dictamen en el Senado e intentará aprobar la reforma laboral el próximo viernes Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda dieron el visto bueno a las modificaciones en Diputados. "Es un paso muy importante dar un paso adelante en la ficción que es el mundo laboral hoy", aseguró Patricia Bullrich.







Después de los cambios introducidos en Diputados y la posterior aprobación tras la maratónica sesión finalizada hace apenas unas horas, el oficialismo obtuvo dictamen en el Senado y buscará aprobar la reforma laboral el próximo viernes.

De esta manera, el Gobierno acelera los planes para intentar aprobar la reforma antes del domingo 1 de marzo, cuando se desarrolle la apertura de sesiones ordinarias. De no mediar inconveniente, la votación en el recinto sería el viernes 27 de febrero.

"TENEMOS DICTAMEN DE LA REFORMA LABORAL Y VOTAMOS LA PRÓXIMA SEMANA Se los dije: trabajamos con resultados para hacer a la Argentina grande otra vez", escribió la senadora Patricia Bullrich en su cuenta de X.

Tablero reforma laboral Diputados 19-02-26 Después del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, quienes tenían como deber revisar las modificaciones, la senadora celebró el avance en el proyecto: "Es un paso muy importante dar un paso adelante en la ficción que es el mundo laboral hoy, ya que los trabajadores trabajan en condiciones muy precarias".

La funcionaria aseguró que la ley es positiva porque "se bajan cargas a los trabajadores y las empresas. Tiene un montón de cosas que se han discutido, pero que son importantísimas para el futuro laboral de la Argentina".