IR A
IR A

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

Al igual que su predecesora, esta segunda parte cuenta con un reparto de voces estelar y un mensaje profundo sobre la identidad y la pertenencia.

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 

Netflix

Tras el impacto de su primera película, La familia Addams volvió con una secuela que se transformó en uno de los títulos más fuertes de Netflix. En La familia Addams 2: La gran escapada, el clan deja atrás su clásica mansión sombría para lanzarse a unas vacaciones tan caóticas como inolvidables. El film trepó con rapidez entre los contenidos más vistos, confirmando que el humor negro y la estética gótica siguen conquistando a audiencias de todas las edades.

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix
Te puede interesar:

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

La trama gira en torno al intento de Gomez y Morticia por reconectar con Merlina y Pericles, quienes comienzan a marcar cierta distancia respecto de las tradiciones familiares. Con la intención de fortalecer los vínculos, organizan un viaje por distintos puntos emblemáticos de Estados Unidos a bordo de una peculiar casa rodante con un toque sobrenatural. El contraste entre los paisajes turísticos y la impronta lúgubre de los Addams aporta buena parte del efecto cómico y del atractivo visual que seduce al público más joven.

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. Al igual que la entrega anterior, apuesta por un elenco de voces destacado y por un mensaje centrado en la identidad y el sentido de pertenencia. El resultado es una comedia familiar que reivindica lo diferente y demuestra que, estén donde estén, los Addams siempre logran imponer su inconfundible estilo oscuro.

El Loco Addams 2
El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica.

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica.

Sinopsis de Los Locos Addams 2, la película que es tendencia en Netflix

En esta nueva entrega de La familia Addams 2: La gran escapada, Gomez y Morticia se enfrentan a un desafío inesperado: el crecimiento de Merlina y Pericles, cada vez más absorbidos por sus pantallas y menos interesados en las tradiciones del clan. Con la intención de recomponer el vínculo, deciden embarcar a todos en una desopilante travesía por carretera a bordo de una enorme caravana embrujada. El plan es compartir unas vacaciones tan sombrías como inolvidables antes de que los hijos busquen su propio camino.

El recorrido toma un giro cuando un enigmático abogado comienza a perseguirlos, asegurando que Merlina habría sido cambiada al nacer y que no pertenecería realmente a la familia. La revelación desata una crisis de identidad en la joven mientras el grupo atraviesa escenarios emblemáticos como las Cataratas del Niágara, el Gran Cañón y Miami, dejando tras de sí un caos tan absurdo como hilarante. En paralelo, el tío Lucas experimenta una peculiar transformación física producto de uno de los experimentos fallidos de Merlina, sumando aún más descontrol al viaje.

El desenlace enfrenta a los Addams con un científico ambicioso que intenta apropiarse de Merlina, obligando al clan a reafirmar que ser un Addams es una cuestión de actitud y lealtad, no solo de lazo sanguíneo. Con apariciones memorables del tío Cosa y los particulares aportes musicales de Largo, la película se consolidó como tendencia en Netflix, destacándose por su mensaje sobre la aceptación de la propia rareza y la fortaleza de los vínculos familiares.

Tráiler de Los Locos Addams 2

Embed - LOS LOCOS ADDAMS 2 – Tráiler Oficial Internacional (Universal Pictures) HD

Reparto de Los Locos Addams 2

  • Oscar Isaac como Gomez (Homero) Addams
  • Charlize Theron como Morticia Addams
  • Chloë Grace Moretz como Wednesday (Merlina) Addams
  • Javon "Wanna" Walton como Pugsley (Pericles) Addams
  • Nick Kroll como el Tío Fester (Lucas)
  • Bette Midler como la Abuela Addams
  • Conrad Vernon como Lurch (Largo)
  • Bill Hader como Cyrus Strange
  • Snoop Dogg como Cousin Itt (Tío Cosa)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue furor por el Día de San Valentín, pero ahora se mantiene en las tendencias.

Fue furor por el Día de San Valentín pero ahora se mantiene en las tendencias: cuál es la romántica película que está en Netflix

Estrenada originalmente en 2010, desató gran interés en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias.

Cuál es la trama de Día de los Enamorados, la película que es tendencia en Netflix desde Día de San Valentín

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

Durante años, esta historia quedó relegada en comparación con otros episodios más difundidos del Holocausto. Sin embargo, los testimonios de quienes lograron huir resultaron fundamentales para que la comunidad internacional comprendiera la magnitud del horror.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El mundo temblará, la película basada en una hecho histórico que es furor

La producción, basada en un relato de Ivan Turgenev publicado en 1852.
play

Dura solo 18 minutos, fue nominado al Oscar y es furor para ver en Netflix: cómo encontrarlo

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 11 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 27 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 28 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 35 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 52 minutos