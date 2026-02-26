Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama Al igual que su predecesora, esta segunda parte cuenta con un reparto de voces estelar y un mensaje profundo sobre la identidad y la pertenencia. + Seguir en







Tras el impacto de su primera película, La familia Addams volvió con una secuela que se transformó en uno de los títulos más fuertes de Netflix. En La familia Addams 2: La gran escapada, el clan deja atrás su clásica mansión sombría para lanzarse a unas vacaciones tan caóticas como inolvidables. El film trepó con rapidez entre los contenidos más vistos, confirmando que el humor negro y la estética gótica siguen conquistando a audiencias de todas las edades.

La trama gira en torno al intento de Gomez y Morticia por reconectar con Merlina y Pericles, quienes comienzan a marcar cierta distancia respecto de las tradiciones familiares. Con la intención de fortalecer los vínculos, organizan un viaje por distintos puntos emblemáticos de Estados Unidos a bordo de una peculiar casa rodante con un toque sobrenatural. El contraste entre los paisajes turísticos y la impronta lúgubre de los Addams aporta buena parte del efecto cómico y del atractivo visual que seduce al público más joven.

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. Al igual que la entrega anterior, apuesta por un elenco de voces destacado y por un mensaje centrado en la identidad y el sentido de pertenencia. El resultado es una comedia familiar que reivindica lo diferente y demuestra que, estén donde estén, los Addams siempre logran imponer su inconfundible estilo oscuro.

El recorrido toma un giro cuando un enigmático abogado comienza a perseguirlos, asegurando que Merlina habría sido cambiada al nacer y que no pertenecería realmente a la familia. La revelación desata una crisis de identidad en la joven mientras el grupo atraviesa escenarios emblemáticos como las Cataratas del Niágara, el Gran Cañón y Miami, dejando tras de sí un caos tan absurdo como hilarante. En paralelo, el tío Lucas experimenta una peculiar transformación física producto de uno de los experimentos fallidos de Merlina, sumando aún más descontrol al viaje.

El desenlace enfrenta a los Addams con un científico ambicioso que intenta apropiarse de Merlina, obligando al clan a reafirmar que ser un Addams es una cuestión de actitud y lealtad, no solo de lazo sanguíneo. Con apariciones memorables del tío Cosa y los particulares aportes musicales de Largo, la película se consolidó como tendencia en Netflix, destacándose por su mensaje sobre la aceptación de la propia rareza y la fortaleza de los vínculos familiares. Tráiler de Los Locos Addams 2 Embed - LOS LOCOS ADDAMS 2 – Tráiler Oficial Internacional (Universal Pictures) HD Reparto de Los Locos Addams 2 Oscar Isaac como Gomez (Homero) Addams

Charlize Theron como Morticia Addams

Chloë Grace Moretz como Wednesday (Merlina) Addams

Javon "Wanna" Walton como Pugsley (Pericles) Addams

Nick Kroll como el Tío Fester (Lucas)

Bette Midler como la Abuela Addams

Conrad Vernon como Lurch (Largo)

Bill Hader como Cyrus Strange

Snoop Dogg como Cousin Itt (Tío Cosa)