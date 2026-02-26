Liberaron al camarógrafo agredido en el Congreso y la Justicia ordenó investigar el accionar de la Policía

Lo dispuso el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, luego del insólito ataque de efectivos de la Federal durante un operativo en el que se detuvo a activistas de Greenpeace. Un oficial declaró que el trabajador, identificado como Facundo Tedeschini, había sido el agresor.

La Justicia ordenó liberar a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24 agredido en las inmediaciones del Congreso . En paralelo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso investigar el accionar de la Policía Federal.

Tras el insólito ataque a la prensa, que incluyó golpizas, empujones y hasta emisión de gas pimienta a colegas, desde la Justicia ordenaron la liberación del trabajador tras el cotejo de las imágenes que comenzaron a circular. Un policía había declarado que Tedeschini había sido el agresor.

Mientras se vivían momentos de extrema tensión en la zona, Agustina, la periodista que cubría desde el lugar, al mismo tiempo, narró en tiempo real lo que estaba ocurriendo: "No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo".

Enseguida se la escucha a ella pedir: "Pará, estamos trabajando", a la vez que contaba que se lo querían llevar detenido. "Está lastimado... es prensa, le están pegando. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta".

Según informó Agustina, su compañero había quedado detenido junto con los otros doce activistas de Greenpeace que también quedaron detenidos tras saltar las rejas del Congreso. " Es muy preocupante, nos pidieron que nos corriéramos, lo hicimos. Lo sacaron a palazos y entre varios se lo llevaron al estacionamiento del Congreso" , lamentó.

Luego de la agresión de la Policía al camarógrafo de A24 en la previa del debate de la Ley de Glaciares, el hombre habló y confirmó que se someterá a una serie de estudios para poder comprobar cómo se encuentra tras los golpes, ya que fue empujado al suelo con la cámara.

El hombre, según relataron, se encontraba en el sector permitido para la prensa y estaba mostrando las detenciones de los activistas de Greenpeace. Si bien había quedado detenido en un principio, ya fue liberado.

Luego de esto, el hombre había sido detenido y habló con las cámaras: “Estoy bien. Creo que me van a hacer estudios, me van a ver el brazo, me van a hacer unas placas". Luego, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso investigar el accionar de la policía por la brutal represión y ordenó liberar al camarógrafo al determinarse por las imágenes que él fue el agredido, y no el agresor como había dicho un policía".

El comunicado de FOPEA tras la represión en el Congreso

"FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso. Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta".

Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. — FOPEA (@FOPEA) February 26, 2026

"Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan", concluyeron.