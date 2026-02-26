No era lo que esperaba: es argentino, vive en Estados Unidos y se volvió viral por mostrar la invitación que le hicieron para un partido La publicación abrió un debate sobre las diferencias en la experiencia deportiva entre ambos países. Por + Seguir en







Este es el caso del argentino que malinterpretó una invitación de sus amigos estadounidenses.

Un argentino residente en EE.UU. contó una experiencia inesperada. Fue invitado por amigos estadounidenses a una jornada deportiva.

Aceptó sin preguntar qué deporte iban a practicar ya que pensó que sería un partido informal de fútbol.

Al llegar descubrió que se trataba de béisbol. Admitió que no conocía las reglas ni tenía la ropa adecuada. Le ofrecieron como alternativa jugar hockey sobre hielo.

Tampoco contaba con el equipamiento necesario para ese deporte. Compartió su frustración con humor en redes sociales. El video se viralizó y generó miles de comentarios y reacciones. Un joven argentino radicado en Estados Unidos se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir una experiencia que no esperaba vivir. Todo comenzó con una invitación para asistir a un partido, pero lo que parecía un simple plan deportivo terminó generando miles de reacciones y comentarios por un detalle que sorprendió a muchos.

Instalado desde hace un tiempo en suelo norteamericano, el protagonista decidió mostrar cómo fue convocado al evento y qué particularidad tuvo la propuesta. El contraste cultural y la forma en que se organizan este tipo de encuentros en Estados Unidos despertaron curiosidad entre usuarios argentinos, que compararon la situación con lo que ocurre habitualmente en el país.

Qué dijo el argentino que fue invitado a un partido en Estados Unidos pero no era lo que esperaba argentino en Esados Unidos Todo empezó cuando un grupo de amigos estadounidenses lo invitó a sumarse a un partido deportiva. Con ganas de integrarse y hacer nuevos vínculos, Bruno aceptó sin demasiadas preguntas. “Soy muy pelotudo, y lo confirmo”, dijo entre risas en su video, admitiendo que jamás imaginó que el plan sería algo distinto a un clásico picado de fútbol.

Según relató, recién al llegar entendió el malentendido: lo habían convocado para jugar béisbol. “Nunca conecté cables pensando que ellos son de acá y no son argentinos”, explicó, reconociendo que dio por sentado que el encuentro sería con pelota al pie. Desorientado, confesó que no sabía cómo se jugaba ni tenía la vestimenta adecuada para participar.

juan soto beisbolista.jpg La situación se volvió aún más insólita cuando sus amigos le ofrecieron otra opción deportiva en una cancha cercana. Sin embargo, la alternativa era hockey sobre hielo. “¿De dónde voy a sacar patines para jugar?”, bromeó, sorprendido por la propuesta y sin encontrar ni palo, ni equipo, ni una pelota para improvisar.