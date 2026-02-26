26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

No era lo que esperaba: es argentino, vive en Estados Unidos y se volvió viral por mostrar la invitación que le hicieron para un partido

La publicación abrió un debate sobre las diferencias en la experiencia deportiva entre ambos países.

Por
Este es el caso del argentino que malinterpretó una invitación de sus amigos estadounidenses.

Este es el caso del argentino que malinterpretó una invitación de sus amigos estadounidenses.

  • Un argentino residente en EE.UU. contó una experiencia inesperada. Fue invitado por amigos estadounidenses a una jornada deportiva.

  • Aceptó sin preguntar qué deporte iban a practicar ya que pensó que sería un partido informal de fútbol.

  • Al llegar descubrió que se trataba de béisbol. Admitió que no conocía las reglas ni tenía la ropa adecuada. Le ofrecieron como alternativa jugar hockey sobre hielo.

  • Tampoco contaba con el equipamiento necesario para ese deporte. Compartió su frustración con humor en redes sociales. El video se viralizó y generó miles de comentarios y reacciones.

Un joven argentino radicado en Estados Unidos se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir una experiencia que no esperaba vivir. Todo comenzó con una invitación para asistir a un partido, pero lo que parecía un simple plan deportivo terminó generando miles de reacciones y comentarios por un detalle que sorprendió a muchos.

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.
Te puede interesar:

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Instalado desde hace un tiempo en suelo norteamericano, el protagonista decidió mostrar cómo fue convocado al evento y qué particularidad tuvo la propuesta. El contraste cultural y la forma en que se organizan este tipo de encuentros en Estados Unidos despertaron curiosidad entre usuarios argentinos, que compararon la situación con lo que ocurre habitualmente en el país.

Qué dijo el argentino que fue invitado a un partido en Estados Unidos pero no era lo que esperaba

argentino en Esados Unidos

Todo empezó cuando un grupo de amigos estadounidenses lo invitó a sumarse a un partido deportiva. Con ganas de integrarse y hacer nuevos vínculos, Bruno aceptó sin demasiadas preguntas. “Soy muy pelotudo, y lo confirmo”, dijo entre risas en su video, admitiendo que jamás imaginó que el plan sería algo distinto a un clásico picado de fútbol.

Según relató, recién al llegar entendió el malentendido: lo habían convocado para jugar béisbol. “Nunca conecté cables pensando que ellos son de acá y no son argentinos”, explicó, reconociendo que dio por sentado que el encuentro sería con pelota al pie. Desorientado, confesó que no sabía cómo se jugaba ni tenía la vestimenta adecuada para participar.

juan soto beisbolista.jpg

La situación se volvió aún más insólita cuando sus amigos le ofrecieron otra opción deportiva en una cancha cercana. Sin embargo, la alternativa era hockey sobre hielo. “¿De dónde voy a sacar patines para jugar?”, bromeó, sorprendido por la propuesta y sin encontrar ni palo, ni equipo, ni una pelota para improvisar.

El video acumuló miles de interacciones: algunos usuarios lo animaron a adaptarse y probar suerte, mientras que otros aprovecharon para ironizar sobre los deportes más populares en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF.

Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan

Una imagen imperdible. 
play

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Las enseñanzas de Mencio, filósofo chino

Mencio, filósofo chino: "Examina tu amor si amás a las personas y se muestran hostiles con vos"

play

Santa Fe: encontraron en Reconquista el cuerpo del empresario desaparecido

play

El repudio de la familia de Pablo Grillo a la represión policial: la carta tras un nuevo ataque a la prensa

Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Rating Cero

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

Hace 11 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 20 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 47 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 47 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 49 minutos