¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

La información más reciente, sin embargo, podría resultar divisiva entre los fans que mantienen expectativas muy específicas para este éxito de taquilla multiversal.

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

Marvel Studios
  • Las filtraciones de Avengers: Doomsday anticipan un enfoque multiversal arriesgado que podría dividir a los seguidores por sus giros morales y narrativos.

  • Los X-Men enfrentarían el dilema de destruir otros mundos para salvar el suyo, situándose en una zona ética ambigua dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

  • La premisa retoma elementos de los cómics de Marvel, donde los Illuminati toman decisiones extremas para frenar incursiones que amenazan la Tierra-616.

  • Los rumores indican que el inicio incluiría la muerte de Wolverine y Spider-Man durante una incursión multiversal, marcando desde el comienzo el tono trágico de la historia.

Las supuestas filtraciones sobre la trama de Avengers: Doomsday continúan apareciendo a medida que se aproxima el estreno, lo que alimenta la expectativa y la inquietud dentro de la comunidad de seguidores. La información más reciente podría generar opiniones divididas entre quienes mantienen expectativas muy concretas sobre esta producción multiversal. La dirección que aparenta tomar el Universo Cinematográfico de Marvel apunta hacia giros narrativos arriesgados que podrían no resultar fáciles de asimilar para todos los espectadores.

De acuerdo con los reportes difundidos en fechas recientes, en un intento por preservar su propia realidad, los X-Men se verían ante la necesidad de adoptar una decisión extrema: destruir los mundos que están a punto de colisionar con el suyo. Este dilema ético coloca a los mutantes en una zona moral ambigua, al obligarlos a elegir entre la supervivencia de su especie y la desaparición de universos completos. La premisa plantea un nivel de tensión dramática inusual dentro de la Saga del Multiverso.

avengers-doomsday_3mzv.1280

El enfoque narrativo no resulta completamente novedoso para quienes conocen las historietas originales, ya que presenta claras similitudes con los cómics. En las publicaciones de Marvel, los Illuminati se enfrentan también a decisiones drásticas y moralmente cuestionables con el fin de proteger la Tierra-616 de las incursiones multiversales. Al llevar esta idea al cine, Avengers: Doomsday apunta a explorar las consecuencias más sombrías de las colisiones cósmicas y a retomar uno de los arcos argumentales más intensos del género de superhéroes.

Quién es el héroe de Marvel que podría morir junto a Wolverine en Avengers Doomsday

Las recientes filtraciones sobre la trama de Avengers: Doomsday generan inquietud entre los seguidores, al señalar que el inicio de la película podría incluir una de las escenas más trágicas del cine de superhéroes. De acuerdo con diversos reportes de fuentes cercanas a la producción, el héroe que compartiría un destino fatal junto al Wolverine interpretado por Hugh Jackman sería el Spider-Man encarnado por Tobey Maguire. El rumor sostiene que ambos referentes de los años 2000 aparecerían en los primeros minutos para enfrentar una incursión multiversal, un evento en el que dos Tierras colisionan y solo una logra sobrevivir.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

La información filtrada indica que la tensión desembocaría en un enfrentamiento entre Wolverine y Spider-Man, quienes se verían obligados a combatir a causa de las alteraciones provocadas por realidades en colapso o por la intervención del Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr. El combate, largamente imaginado por el público, culminaría en un desenlace trágico: ambos personajes perderían la vida mientras intentan proteger sus respectivos mundos. Este giro narrativo establecería desde el comienzo el nivel de amenaza y reforzaría la idea de que ningún personaje cuenta con garantías dentro de la historia dirigida por los hermanos Russo.

No obstante, estas muertes no necesariamente representarían un cierre definitivo dentro de la franquicia. Las versiones involucradas podrían corresponder a variantes de universos alternativos, lo que abriría la posibilidad de que otras encarnaciones —como el Logan presentado en Deadpool & Wolverine— participen más adelante en la resistencia o en una futura entrega como Avengers: Secret Wars. En cualquier caso, la eventual caída de dos figuras emblemáticas en el acto inicial impulsa el debate y posiciona a Avengers: Doomsday como una propuesta dispuesta a asumir riesgos narrativos para intensificar las apuestas del multiverso.

