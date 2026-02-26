Un protagonista de Volver al Futuro fue demandado por su exnovia: "Esclava sexual" El Tribunal Superior de California recibió una denuncia de una modelo de Reino Unido contra el actor por abusos y fraude. Además, aseguró que la desalojó por la fuerza de la casa que compartían en Los Ángeles. Él negó los hechos. + Seguir en







Se trata del actor Crispin Glover.

Los fanáticos y fanáticas de "Volver al Futuro" están sorprendidos ante la noticia que comenzó a circular en las últimas horas: una denuncia contra el actor Crispin Glover, recordado por interpretar a George McFly, por agresión y abuso por parte de su expareja.

Según informaron sitios como TMZ y Entertainment Weekly que el Tribunal Superior de California recibió una denuncia de una mujer, modelo oriunda de Reino Unido, quién explicó que Glover y ella se conocieron en 2015 y mantuvieron el contacto durante muchos años, hasta que en 2023 se encontraron en Alemania, donde el actor le "mostró varios objetos de recuerdo nazi de su colección".

crispin glover 26-2-26 En la denuncia, la mujer aseguró que Glover le ofreció casa, trabajo y le insistió para que se mudara con él a Los Ángeles, pero al llegar, el actor "la obligó a vivir con él", rastreaba sus movimientos y cuando quiso mudarse y salir de ese entorno, Glover la agredió físicamente "dejándole una herida y una cicatriz visibles en el cuello" en 2024.

Sin embargo, el abogado de Glover emitió un comunicado donde asegura que "estas acusaciones son infundadas en los términos más enérgicos posibles". Además, aseguró que "el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2026801917137936724&partner=&hide_thread=false Exclusive: "Back To The Future" actor Crispin Glover is sued for battery.



Details: https://t.co/wYuGx8GXOB pic.twitter.com/oEsoG3G7XY — TMZ (@TMZ) February 25, 2026 "El Sr. Glover se propone defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles. Confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento", añadió.

Crispin Glover interpretó al padre de Marty McFly (Michael Fox) en la película Volver al Futuro (1985), también es recordado por protagonizar River's Edge , Willard , Los Ángeles de Charlie.