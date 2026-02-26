IR A
IR A

Un protagonista de Volver al Futuro fue demandado por su exnovia: "Esclava sexual"

El Tribunal Superior de California recibió una denuncia de una modelo de Reino Unido contra el actor por abusos y fraude. Además, aseguró que la desalojó por la fuerza de la casa que compartían en Los Ángeles. Él negó los hechos.

Se trata del actor Crispin Glover. 
Se trata del actor Crispin Glover. 

Los fanáticos y fanáticas de "Volver al Futuro" están sorprendidos ante la noticia que comenzó a circular en las últimas horas: una denuncia contra el actor Crispin Glover, recordado por interpretar a George McFly, por agresión y abuso por parte de su expareja.

El expríncipe Andrés.
Te puede interesar:

Caso Jeffrey Epstein: legisladores británicos aprobaron revelar archivos sobre el expríncipe Andrés

Según informaron sitios como TMZ y Entertainment Weekly que el Tribunal Superior de California recibió una denuncia de una mujer, modelo oriunda de Reino Unido, quién explicó que Glover y ella se conocieron en 2015 y mantuvieron el contacto durante muchos años, hasta que en 2023 se encontraron en Alemania, donde el actor le "mostró varios objetos de recuerdo nazi de su colección".

crispin glover 26-2-26

En la denuncia, la mujer aseguró que Glover le ofreció casa, trabajo y le insistió para que se mudara con él a Los Ángeles, pero al llegar, el actor "la obligó a vivir con él", rastreaba sus movimientos y cuando quiso mudarse y salir de ese entorno, Glover la agredió físicamente "dejándole una herida y una cicatriz visibles en el cuello" en 2024.

Sin embargo, el abogado de Glover emitió un comunicado donde asegura que "estas acusaciones son infundadas en los términos más enérgicos posibles". Además, aseguró que "el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/2026801917137936724&partner=&hide_thread=false

"El Sr. Glover se propone defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles. Confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento", añadió.

Crispin Glover interpretó al padre de Marty McFly (Michael Fox) en la película Volver al Futuro (1985), también es recordado por protagonizar River's Edge , Willard , Los Ángeles de Charlie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El expríncipe Andrés está involucrado en la causa Epstein y la sociedad británica exige investigación.

Caso Epstein: el Gobierno británico analiza excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria al trono

Carlos III aseguró que la policía tiene el apoyo incondicional de la Casa Real.

Caso Epstein: el Rey Carlos III rompió el silencio tras el arresto del expríncipe Andrés

El concierto busca ser recordado por ser todo un desafío visual.

Reunión de calvos: cómo es el insólito desafío de Pitbull para entrar al Récord Guinness

últimas noticias

play
La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

Hace 12 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 21 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 48 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 48 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 50 minutos