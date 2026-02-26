FOPEA repudió el ataque de la Policía a los trabajadores de prensa en el Congreso "La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada", señalaron en sus redes sociales. Oficiales agredieron a un camarógrafo y a periodistas, quienes cubrían una protesta de ambientalistas por la Ley de Glaciares en el Senado. El trabajador de A24 fue detenido y luego liberado por orden de la Justicia. Por + Seguir en







El camarógrafo fue agredido por la polícía.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió este jueves el ataque la Policía a trabajadores de prensa que se encontraban realizando la cobertura de una protestas de ambientalistas por la Ley de Glaciares que será tratada en el Senado. Un camarógrafo de A24 fue detenido y luego liberado por orden de la Justicia.

"La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada", advirtieron desde la organización en un comunicado por redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/2026997602403668092&partner=&hide_thread=false #FOPEALibertadDeExpresión FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso.



Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y pic.twitter.com/ZucGQaz76Y — FOPEA (@FOPEA) February 26, 2026 En el mismo, detallaron que los efectivos de la Policía Federal "arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta".

Desde FOPEA exigieron al Ministerio de Seguridad "una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan".

