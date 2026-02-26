26 de febrero de 2026 Inicio
FOPEA repudió el ataque de la Policía a los trabajadores de prensa en el Congreso

"La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada", señalaron en sus redes sociales. Oficiales agredieron a un camarógrafo y a periodistas, quienes cubrían una protesta de ambientalistas por la Ley de Glaciares en el Senado. El trabajador de A24 fue detenido y luego liberado por orden de la Justicia.

Por
El camarógrafo fue agredido por la polícía. 

El camarógrafo fue agredido por la polícía. 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió este jueves el ataque la Policía a trabajadores de prensa que se encontraban realizando la cobertura de una protestas de ambientalistas por la Ley de Glaciares que será tratada en el Senado. Un camarógrafo de A24 fue detenido y luego liberado por orden de la Justicia.

"La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada", advirtieron desde la organización en un comunicado por redes sociales.

En el mismo, detallaron que los efectivos de la Policía Federal "arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta".

Desde FOPEA exigieron al Ministerio de Seguridad "una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan".

Video: el momento del ataque de la Policía al camarógrafo de A24 en el Congreso

Oficiales de la Federal empujaron y tiraron al piso al hombre, quien trabajaba en la zona en la previa del debate en el Senado por la Ley de Glaciares. También le tiraron gas pimienta a periodistas de Crónica TV. Todos se encontraban en la zona delimitada por el Ministerio de Seguridad para la prensa.

Sipreba también repudió el ataque de la Policía en el Congreso

El sindicato de prensa de Buenos Aires repudió el accionar de los efectivos contra la prensa. "El gobierno dice no odiar tanto a los periodistas y lo demuestra así. Exigimos su inmediata liberación".

