26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Represión en el Congreso: la Policía le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo

La noticia fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich en una improvisada rueda de prensa en la puerta del Senado. El camarógrafo recibió un violento empujón que lo arrojó al suelo y le provocó heridas en su rostro. Había sido detenido, pero ya fue liberado.

Por

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que la Policía Federal le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo de A24 en las inmediaciones del Congreso, donde este jueves la Cámara alta tratará el proyecto de Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Senado eligió autoridades. 
Te puede interesar:

El Senado eligió a las nuevas autoridades: por una jugada de Bullrich, UxP se quedó sin la vicepresidencia

"Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas del Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata, al Congreso no se puede entrar por lo que fueron detenidos", relató la exministra de Seguridad en diálogo con la prensa.

Bullrich contó que acto seguido, el camarógrafo ingresar a dónde estaban los detenidos, versión que fue desmentida por los periodistas, y allí fue víctima de la agresión. "Se ha abierto un sumario porque el jefe de la policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, por lo cual está en análisis", indicó.

"Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que debe realizar. Si hubiera sido un accionar correcto en el marco del deber de la Policía no se le hubiera abierto un sumario", agregó la senadora.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La senadora Patricia Bullrich desligó el atentado a los incidentes sucedidos en el Congreso.
play

Patricia Bullrich aseguró que la bomba en Gendarmería "no estuvo ligada a lo que sucedió en estos días"

El oficialismo obtuvo dictamen en el Senado.

El oficialismo logró dictamen en el Senado e intentará aprobar la reforma laboral el próximo viernes

Bullrich reconoció que la reforma laboral podría votarse después del 1° de marzo.

Reforma laboral: tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno pone en duda el debate en Diputados

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno endurece el discurso: advirtió controles más estrictos en las manifestaciones

play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El camarógrafo fue agredido por la polícía. 
play

FOPEA repudió el ataque de la Policía a los trabajadores de prensa en el Congreso

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 10 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 26 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 27 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 34 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 51 minutos