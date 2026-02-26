Represión en el Congreso: la Policía le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo La noticia fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich en una improvisada rueda de prensa en la puerta del Senado. El camarógrafo recibió un violento empujón que lo arrojó al suelo y le provocó heridas en su rostro. Había sido detenido, pero ya fue liberado. Por + Seguir en







La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que la Policía Federal le abrió un sumario al efectivo que agredió a un camarógrafo de A24 en las inmediaciones del Congreso, donde este jueves la Cámara alta tratará el proyecto de Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Hubo un intento de manifestación. Entraron al Congreso 10 activistas del Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata, al Congreso no se puede entrar por lo que fueron detenidos", relató la exministra de Seguridad en diálogo con la prensa.

Bullrich contó que acto seguido, el camarógrafo ingresar a dónde estaban los detenidos, versión que fue desmentida por los periodistas, y allí fue víctima de la agresión. "Se ha abierto un sumario porque el jefe de la policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, por lo cual está en análisis", indicó.

"Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que debe realizar. Si hubiera sido un accionar correcto en el marco del deber de la Policía no se le hubiera abierto un sumario", agregó la senadora.

Así fue la agresión al camarógrafo de A24 Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)