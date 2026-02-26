Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

En medio de la tensión por la detención de activistas y la represión a la prensa en el Congreso, la Cámara alta llevará adelante la sesión especial como previa del debate de la reforma laboral y el régimen penal juvenil de este viernes.

El Senado debatirá este jueves un conjunto de proyectos impulsados por el oficialismo , entre los que se destacan la reforma de la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación de designaciones diplomáticas.

Detienen a activistas ambientales que saltaron con inodoros la reja del Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

La sesión se llevará a cabo en medio de un contexto de suma tensión tras la detención de activistas de Greenpeace y el feroz ataque a la prensa en las inmediaciones del Congreso , y también en la antesala de dos discusiones clave para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, previstas para ser tratadas por la Cámara alta este viernes.

El eje central del temario será la modificación de la Ley 26.639, que establece el marco de protección de glaciares y del ambiente periglacial. La propuesta introduce cambios en la definición de las áreas protegidas, al diferenciar entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales” , y dispone que su incorporación como reservas estratégicas quede sujeta a estudios técnicos elaborados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción.

De ese análisis, entonces, dependerá cuáles serán las zonas integrarán el Inventario Nacional de Glaciares y, en consecuencia, quedarán bajo un régimen de protección especial.

Desde el oficialismo argumentan que la iniciativa apunta a otorgar mayor precisión a la normativa vigente y brindar previsibilidad jurídica. No obstante, el proyecto tiene impacto directo en regiones donde coexisten reservas de agua dulce y actividades productivas, lo que reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y resguardo ambiental.

Otro punto relevante será la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los tratados comerciales más significativos para ambos bloques. El entendimiento prevé una reducción progresiva de aranceles y una mayor apertura del comercio en un mercado ampliado de más de 700 millones de personas. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, donde cosechó un respaldo mayoritario.

El acuerdo contempla la eliminación de la mayoría de los aranceles que hoy gravan exportaciones del Mercosur hacia Europa y abre nuevas oportunidades para distintos sectores. En el caso argentino, el Gobierno proyecta un impulso a las ventas externas de productos agroindustriales como aceites y derivados de soja, cítricos, pesca, carne y biodiésel, entre otros complejos exportadores.

La sesión especial convocada para este jueves incluirá además el tratamiento del pliego para designar a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea.

El debate se enmarca en una agenda legislativa atravesada por reformas estructurales que el oficialismo busca avanzar en el Congreso, con especial atención en los cambios laborales y el nuevo régimen penal juvenil que llegarán al recinto en las próximas horas.