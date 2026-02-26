IR A
Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo toca y cuánto salen las entradas

El cantante puertorriqueño confirmó que tocará en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira por Latinoamérica: también estará en Uruguay y Paraguay.

El artista Ricky Martin confirmó que volverá a Argentina en abril luego de haberlo anticipado en su cuenta de Instagram días antes. La cita será en el Campo Argentino de Polo en el marco de su gira sudamericana en donde también estará en Uruguay y Paraguay. ¿Cómo conseguir las entradas?

Pasaron tres años de su último show en el país con entradas completamente agotadas y se espera un clima similar. El tour comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y el 18 del mismo mes será en Buenos Aires.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 2 de marzo a las 12 con la preventa exclusiva del banco Santander y se podrá adquirir en seis cuotas sin interés. Una vez finalizado, se abrirá la venta general y las entradas estarán a la venta a través de All Access.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo llevaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

