Adiós a las camperas puffer: el abrigo que dominará la moda en el invierno 2026 Las siluetas depuradas vuelven a ocupar el centro del guardarropa. La temporada apuesta por piezas duraderas y fáciles de adaptar.







Se despiden las camperas puffer. Mercado Libre

El Otoño- invierno 2026 propone un giro en las tendencias y deja en segundo plano las camperas acolchadas.





Los tapados de paño regresan como protagonistas gracias a su estética clásica y su practicidad.





Los nuevos diseños se adaptan a distintos estilos, desde opciones amplias hasta cortes más estructurados.





Colores neutros y líneas rectas los posicionan como una prenda funcional y duradera para el guardarropa. A menos de un mes del inicio del otoño, es momento de empezar a ver la moda de abrigo, la cual muestra un cambio marcado en las elecciones de temporada, con el desplazamiento de las camperas puffer que dominaron los últimos años y el retorno de una prenda tradicional que vuelve a ganar espacio.

Durante varias temporadas, los diseños inflados se impusieron por su comodidad y capacidad térmica dentro del estilo urbano. Pese a eso, las nuevas propuestas priorizan siluetas más limpias, materiales nobles y prendas pensadas para perdurar más allá de una moda pasajera.

Entre las principales novedades, los tapados de paño reaparecen con fuerza y se afianza como una alternativa que responde tanto a la necesidad de abrigarse como a una búsqueda estética más equilibrada y atemporal.

tapado de paño Redes sociales Los tapados de paño vuelven a ser tendencia Este tipo de abrigo se ubica como una pieza central del otoño-invierno 2026, ya que permite armar conjuntos variados manteniendo presencia y siendo muy funcionales. Los modelos clásicos conviven con versiones amplias, cruzadas o con lazo en la cintura, lo que hace más fácil su adaptación a distintas edades y preferencias.

El diseño recto y de largo extendido aparece como uno de los más representativos de la temporada. Estas líneas generan una imagen más estilizada, con cortes que suelen ubicarse por debajo de la rodilla y aportan una caída ordenada que le da más visibilidad a la figura sin agregar volumen innecesario.