Recategorización del monotributo: niegan que ARCA vaya a tener en cuenta transferencias a billeteras virtuales

El Gobierno realizó una aclarción sobre el monotributo y las billeteras virtuales.

El Gobierno emitió una aclaración este jueves en relación a la recategorización de oficio y el alcance de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el uso de las billeteras virtuales: negó que se vayan a tener en cuenta transferencias personales y solo se contabilizan operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR.

"En estos días, circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera ilegal. Esto es categóricamente falso", publicó la Oficina de Respuesta Oficial en X.

En el mismo sentido, detallaron: "cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización".

No se controlan transferencias personales hasta 50 millones de pesos.

No se recategoriza por dinero familiar o movimientos entre cuentas.

Se controlan cobros comerciales no facturados.

El proceso es el mismo de todos los años.