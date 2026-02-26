26 de febrero de 2026 Inicio
Recategorización del monotributo: niegan que ARCA vaya a tener en cuenta transferencias a billeteras virtuales

El Gobierno emitió un comunicado en el que detalla que la agencia de recaudación no utiliza movimientos personales para las categorías y solo se tiene en cuenta las operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR. "Se miran cobros", remarcaron.

Por
El Gobierno realizó una aclarción sobre el monotributo y las billeteras virtuales. 

El Gobierno emitió una aclaración este jueves en relación a la recategorización de oficio y el alcance de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el uso de las billeteras virtuales: negó que se vayan a tener en cuenta transferencias personales y solo se contabilizan operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR.

ARCA: qué movimientos en las billeteras virtuales te pueden excluir del monotributo 2026

"En estos días, circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera ilegal. Esto es categóricamente falso", publicó la Oficina de Respuesta Oficial en X.

En el mismo sentido, detallaron: "cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización".

Las aclaraciones de ARCA sobre la recategorización del monotributo 2026

  • No se controlan transferencias personales hasta 50 millones de pesos.
  • No se recategoriza por dinero familiar o movimientos entre cuentas.
  • Se controlan cobros comerciales no facturados.
  • El proceso es el mismo de todos los años.
