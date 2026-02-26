Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo La producción del programa decidió que el nombre del eliminado se conozca el lunes, en lugar del domingo como es habitual. + Seguir en







La gala de eliminación será el lunes.

La producción de Gran Hermano: Generación Dorada decidió levantar la gala de eliminación que se hace habitualmente los domingos por una decisión editorial y la cambiaron de día. Esto significa que uno de los ocho nominados por los propios jugadores, se quedará un día más de lo esperado en la casa.

Pero no será el único cambio que tendrá esta primera gala, ya que el conductor Santiago del Moro anunció una serie de modificaciones respecto a lo habitual de las ediciones previas. En este caso, la placa será positiva de miércoles a jueves y sacarán de forma aleatoria a lo más votados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2026491826597687705&partner=&hide_thread=false Nueva lógica de nominación y eliminación en #GranHermano



-> Mañana la casa nomina y quedarán AL MENOS 7 en PLACA.

-> De miércoles para jueves la placa será POSITIVA y se bajará de forma ALEATORIA a los más votados.

-> Desde el jueves la placa se transforma en NEGATIVA

-> La… pic.twitter.com/xbbXMxCBN3 — emi (@eeemiliano) February 25, 2026 Esto indica que la placa se achicará porque los elegidos por la gente continuarán en carrera. Pero desde el jueves a la noche, la placa se convertirá en negativa y los votos serán para el participante que quieran que se vaya de la casa.

El domingo habrá una gala normal donde sacarán a otros participantes y quede un mano a mano para el lunes. Ese día será la eliminación en una gala especial, por lo que el martes estará el jugador en el piso con el panel y el conductor.

Gran Hermano 2026: quién sería el primer eliminado de la casa A menos de una semana del debut de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el nombre de uno de los participantes quedó en el centro de la conversación en redes sociales. En apenas 48 horas, el exfutbolista y empresario Brian Sarmiento desató un fuerte revuelo por una actitud que no pasó desapercibida.

En una escena que rápidamente se viralizó, el ex deportista se bajó la ropa interior frente a sus compañeros para cambiarse, sin reparar en quienes estaban a su alrededor. Quienes seguían la transmisión en vivo captaron el preciso instante en que Sarmiento quedó completamente desnudo. Desnudo Brian Sarmiento En cuestión de minutos, el clip inundó las plataformas digitales, despertando un repudio generalizado. La polémica escaló debido a que el episodio ocurrió frente a varios integrantes del reality, entre ellos Danelik, la influencer trans oriunda de Tucumán que ya se perfila como una de las favoritas del público. Una ola de usuarios de X comenzó a exigir algún tipo de sanción, o incluso la expulsión inmediata del jugador de la casa más famosa del país. “Impresentable”, “Que se vaya ya”, fueron los comentarios que más resonaron entre los seguidores del programa.