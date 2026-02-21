21 de febrero de 2026 Inicio
Patricia Bullrich aseguró que la bomba en Gendarmería "no estuvo ligada a lo que sucedió en estos días"

Según información oficial, el atentado estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien fue director de la Escuela Superior de Gendarmería y se retiró de la fuerza meses antes de la llegada del explosivo.

La senadora Patricia Bullrich desligó el atentado a los incidentes sucedidos en el Congreso.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la bomba que detonó el pasado viernes en la Escuela Superior de Gendarmería "no estuvo ligado a lo que sucedió en estos días", en relación a los incidentes sucedidos en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de ley de la reforma laboral.

"La información que tengo, y que hablé con la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva), es que no es algo ligado a lo que sucedió en estos días. La ministra será quien dé la información, pero no parece ligado a lo que sucedió en estos días", aseguró Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia durante este sábado.

Por otra parte, la senadora intentó transmitir calma por el atentado sucedido en el edificio de Gendarmería, donde hubo tres personas con heridas y quemaduras leves: "Uno puede quedarse tranquilo que no han llegado a tanto".

Según información oficial, el atentado estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien fue director de la Escuela Superior de Gendarmería y se retiró de la fuerza meses antes de la llegada del paquete a su nombre que contenía el explosivo.

Durante el viernes, Gasparutti visitó su antigua unidad para llevarse algunas pertenencias y un compañero le comentó que hacía meses había una comanda guardada a su nombre. El comandante Morillo estaba a su lado en el momento de la apertura del paquete, por lo que también resultó herido al producirse la detonación.

Según información difundida por el Ministerio de Seguridad, el mecanismo de detonación fue similar al de una carta-bomba, en el que la rotura del envoltorio cierra el circuito y detona el artefacto. Los peritos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina trabajaron en el lugar para evacuar la zona y empezar el trabajo de pericias sobre la bomba.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación, delegó la pesquisa en la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque hacia el exdirector de la Escuela Superior de la Gendarmería.

El comunicado oficial del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza Alejandra Monteoliva difundió un comunicado en redes sociales luego del incidente en la Escuela Superior de Gendarmería. "El hecho ocurrió cuando personal de la Fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida hace meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia. Al abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos", detalló.

Respecto al estado de salud de los tres heridos, indicó que dos de ellos "fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME, sin riesgo de vida, mientras que un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro". Además, "de manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525".

El Ministerio informó que la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, que trabaja para esclarecer el hecho. Las pericias son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, "el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos".

