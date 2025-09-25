25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich pidió "no banalizar" el triple femicidio de La Matanza: "Ponerlo atrás de una bandera no tiene sentido"

La ministra de Seguridad remarcó que los femicidios "bajaron fuerte" entre 2023 y 2024 y llamó a "no mezclar" los temas. No confirmó que se trate de un crimen narco, pero adelantó que "va a haber novedades sobre esta organización".

Por

Bullrich aseguró que su Ministerio colabora con la Provincia y la Justicia.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, pidió "no banalizar" el triple femicidio de La Matanza ni "ponerlo atrás de una bandera" política y, aunque no confirmó la hipótesis del crimen narco, adelantó que su cartera está colaborando con la Justicia y la provincia de Buenos Aires, por lo que pronto "va a haber novedades".

Milei y Netanyahu vuelven a reunirse para ratificar su alineamiento internacional.
Te puede interesar:

Milei se reúne con Netanyahu en el cierre de su viaje a Nueva York

La funcionaria se refirió a los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), por los cuales hay cuatro detenidos, durante una conferencia de prensa que brindó este jueves para entregar drones de última tecnología a las fuerzas de seguridad.

"Desde el primer minuto que se supo de la desaparición de estas tres chicas vimos que no se habían ido de su casa, sino que había algo pesado atrás. Nos pusimos a disposición de la Provincia con nuestra división de Trata, la de Búsqueda de Personas y, por supuesto, las fuerzas federales", detalló.

"Sabíamos que era una situación de horas, de extremo peligro, y lamentablemente terminó de la peor manera", sostuvo. De todas maneras, Bullrich evitó hablar de un crimen narco y consideró que "no hay que apresurarse a definir qué tipo de organización es" la responsable.

"Acá se tiró la hipótesis del narcotráfico. Es posible: el crimen es mafioso, salvaje, brutal, y eso nos da algunos caminos para entender qué tipo de banda puede ser. Este Ministerio está a disposición de la Provincia y de las familias que han sido destruidas por la muerte de estas tres niñas", expresó.

La ministra adelantó que "desde nuestra perspectiva, va a haber novedades de esta organización en algunas horas. Creemos entender las características de este tipo de bandas, pero vamos a ser respetuosos con el secreto de sumario que hay, y estamos aportando todo lo que sabemos a la Justicia y a la Provincia", explicó.

"Me parece importante no banalizar esto, no mezclarlo con si estaba bien o estaba mal que haya Ministerio de la Mujer, porque los femicidios en Argentina del 23 al 24 bajaron, y bajaron fuerte. Entonces querer banalizar, querer poner esto atrás de una bandera, no tiene sentido. Acá tenemos que trabajar todos juntos", concluyó.

Noticias relacionadas

Caputo, Karina Milei, Javier Milei, Trump y Werthein.

Werthein contó detalles de la cumbre Trump-Milei: "No nos han pedido nada"

Javier Milei junto a Scott Bessent.

Milei recibió un premio en EEUU de manos de Scott Bessent: "Estamos en el camino correcto"

play

El empresario Eduardo Kovalivker, de la Suizo Argentina, financió el acto que Milei hará para presentar su libro

Diputados comenzó el debate del Presuesto 2026.

Camino al emplazamiento: la oposición busca imponer el ritmo del debate por el Presupuesto

play

Martín Guzmán: "Al Gobierno se le terminó de desmoronar el programa económico y político"

Axel Kicillof apuntó contra el narcotráfico por el triple femicidio.
play

La respuesta de Axel Kicillof al triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"

Rating Cero

Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.
play

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion, el tono risueño sin complicaciones y la capacidad de la historia para transmitir un mensaje positivo sobre la adaptación.
play

Esta comedia brasileña donde un hombre tiene que cambiar su visión de ser abogado sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex.

Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..."

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales, super emotiva y dramática que no te podes perder en Netflix.
play

Apareció en Netflix como Aventura en Alaska pero es una famosa película: de qué se trata

Uno de los aspectos más llamativos de esta pareja radica en la manera en que Karina Jelinek expone públicamente sus problemas privados.

Qué famosa modelo argentina se separó pero arregló todo en 12 horas: ¿era verdad?

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

últimas noticias

La Selección israelí participa de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

UEFA y FIFA votarán para definir si suspenden a Israel de todas las competiciones

Hace 10 minutos
El candidato de Donald Trump para la FEB también prometió apoyo total para Argentina

El candidato de Trump para la FED también prometió apoyo total para Argentina

Hace 23 minutos
play
Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Hace 40 minutos
Lionel Messi sorprende con su elección de fragancia, fiel a su estilo sobrio y elegante.

Este es el perfume favorito de Lionel Messi: cuánto cuesta oler como el campeón del mundo

Hace 41 minutos
Se trata de una consecuencia directa sobre cómo el cerebro genera los sueños y organiza la actividad nerviosa durante el descanso.

Cuál es el significado de caerse mientras estás dormido según expertos

Hace 42 minutos