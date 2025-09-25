Patricia Bullrich pidió "no banalizar" el triple femicidio de La Matanza: "Ponerlo atrás de una bandera no tiene sentido" La ministra de Seguridad remarcó que los femicidios "bajaron fuerte" entre 2023 y 2024 y llamó a "no mezclar" los temas. No confirmó que se trate de un crimen narco, pero adelantó que "va a haber novedades sobre esta organización". Por







Bullrich aseguró que su Ministerio colabora con la Provincia y la Justicia.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, pidió "no banalizar" el triple femicidio de La Matanza ni "ponerlo atrás de una bandera" política y, aunque no confirmó la hipótesis del crimen narco, adelantó que su cartera está colaborando con la Justicia y la provincia de Buenos Aires, por lo que pronto "va a haber novedades".

La funcionaria se refirió a los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), por los cuales hay cuatro detenidos, durante una conferencia de prensa que brindó este jueves para entregar drones de última tecnología a las fuerzas de seguridad.

"Desde el primer minuto que se supo de la desaparición de estas tres chicas vimos que no se habían ido de su casa, sino que había algo pesado atrás. Nos pusimos a disposición de la Provincia con nuestra división de Trata, la de Búsqueda de Personas y, por supuesto, las fuerzas federales", detalló.

"Sabíamos que era una situación de horas, de extremo peligro, y lamentablemente terminó de la peor manera", sostuvo. De todas maneras, Bullrich evitó hablar de un crimen narco y consideró que "no hay que apresurarse a definir qué tipo de organización es" la responsable.

"Acá se tiró la hipótesis del narcotráfico. Es posible: el crimen es mafioso, salvaje, brutal, y eso nos da algunos caminos para entender qué tipo de banda puede ser. Este Ministerio está a disposición de la Provincia y de las familias que han sido destruidas por la muerte de estas tres niñas", expresó.