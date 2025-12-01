Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

Villa Pardo aparece como una opción distinta para quienes buscan un destino cercano a la Ciudad de Buenos Aires y tranquilo para diciembre . Este pequeño poblado bonaerense combina tradición, vida de campo y atractivos culturales que lo vuelven ideal para una escapada corta.

En la Provincia existen varios pueblos rurales que conservan su identidad gracias a sus casonas antiguas, calles de tierra y su ritmo pausado. Pardo sigue esa línea: un sitio donde la naturaleza y la vida cotidiana de sus habitantes construyen un ambiente único .

A diferencia de otros destinos más concurridos, este pueblo recibe visitantes desde que fue declarado de Interés Turístico Provincial en 2015 , lo que impulsó la puesta en valor de sus museos, espacios históricos y propuestas para quienes buscan experiencias auténticas.

A menos de 200 km de Buenos Aires , Villa Pardo se encuentra rodeado de llanuras y paisajes abiertos característicos del interior bonaerense. Con menos de 200 habitantes , mantiene la esencia de los pueblos tradicionales y ofrece un escenario perfecto para desconectar del ritmo urbano.

El pueblo invita a recorrer sus calles de tierra, visitar sus museos locales y probar platos caseros elaborados por los propios vecinos. Entre sus puntos destacados están el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares , el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro .

Además, se convirtió en un punto elegido para la observación de estrellas gracias a sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica. Las caminatas por senderos rurales, la fotografía de paisajes y los paseos entre arboledas forman parte de las actividades más buscadas, mientras que quienes buscan historia pueden recorrer espacios dedicados a figuras como Bioy Casares y Ameghino, que preservan documentos, objetos y relatos vinculados a la identidad del lugar.

Villa Pardo El acceso por la Ruta 3 permite llegar a Villa Pardo en un viaje simple y señalizado desde CABA. lasflores.tur.ar

Cómo llegar a Villa Pardo

Desde CABA, el acceso es simple: tomar la autopista Riccheri, empalmar con la autopista Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta 3 hasta el kilómetro 223, donde se encuentra la entrada a la localidad. El trayecto total ronda los 228 km y puede realizarse en alrededor de dos horas y media en auto.