Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

La localidad de Villa Pardo mantiene su ritmo sereno entre casonas antiguas y calles de tierra.
Ubicado a menos de 230 km de CABA.
Propone museos, historia local y gastronomía típica.
Ofrece cielos limpios para astroturismo y caminatas rurales
Forma parte del programa “Pueblos Turísticos Bonaerenses”.
Villa Pardo aparece como una opción distinta para quienes buscan un destino cercano a la Ciudad de Buenos Aires y tranquilo para diciembre. Este pequeño poblado bonaerense combina tradición, vida de campo y atractivos culturales que lo vuelven ideal para una escapada corta.
En la Provincia existen varios pueblos rurales que conservan su identidad gracias a sus casonas antiguas, calles de tierra y su ritmo pausado. Pardo sigue esa línea: un sitio donde la naturaleza y la vida cotidiana de sus habitantes construyen un ambiente único.
A diferencia de otros destinos más concurridos, este pueblo recibe visitantes desde que fue declarado de Interés Turístico Provincial en 2015, lo que impulsó la puesta en valor de sus museos, espacios históricos y propuestas para quienes buscan experiencias auténticas.
A menos de 200 km de Buenos Aires, Villa Pardo se encuentra rodeado de llanuras y paisajes abiertos característicos del interior bonaerense. Con menos de 200 habitantes, mantiene la esencia de los pueblos tradicionales y ofrece un escenario perfecto para desconectar del ritmo urbano.
Qué puedo hacer en Villa Pardo
El pueblo invita a recorrer sus calles de tierra, visitar sus museos locales y probar platos caseros elaborados por los propios vecinos. Entre sus puntos destacados están el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro.
Además, se convirtió en un punto elegido para la observación de estrellas gracias a sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica. Las caminatas por senderos rurales, la fotografía de paisajes y los paseos entre arboledas forman parte de las actividades más buscadas, mientras que quienes buscan historia pueden recorrer espacios dedicados a figuras como Bioy Casares y Ameghino, que preservan documentos, objetos y relatos vinculados a la identidad del lugar.
Cómo llegar a Villa Pardo
Desde CABA, el acceso es simple: tomar la autopista Riccheri, empalmar con la autopista Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta 3 hasta el kilómetro 223, donde se encuentra la entrada a la localidad. El trayecto total ronda los 228 km y puede realizarse en alrededor de dos horas y media en auto.