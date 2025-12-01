1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

Este rincón bonaerense ofrece una escapada distinta que combina tranquilidad, tradición y naturaleza.

Por
La localidad de Villa Pardo mantiene su ritmo sereno entre casonas antiguas y calles de tierra.

La localidad de Villa Pardo mantiene su ritmo sereno entre casonas antiguas y calles de tierra.

  • Ubicado a menos de 230 km de CABA.
  • Propone museos, historia local y gastronomía típica.
  • Ofrece cielos limpios para astroturismo y caminatas rurales
  • Forma parte del programa “Pueblos Turísticos Bonaerenses”.

Villa Pardo aparece como una opción distinta para quienes buscan un destino cercano a la Ciudad de Buenos Aires y tranquilo para diciembre. Este pequeño poblado bonaerense combina tradición, vida de campo y atractivos culturales que lo vuelven ideal para una escapada corta.

La milanesa napolitana y a caballo son las destacadas del menú.
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas gigantes y chocotorta

En la Provincia existen varios pueblos rurales que conservan su identidad gracias a sus casonas antiguas, calles de tierra y su ritmo pausado. Pardo sigue esa línea: un sitio donde la naturaleza y la vida cotidiana de sus habitantes construyen un ambiente único.

A diferencia de otros destinos más concurridos, este pueblo recibe visitantes desde que fue declarado de Interés Turístico Provincial en 2015, lo que impulsó la puesta en valor de sus museos, espacios históricos y propuestas para quienes buscan experiencias auténticas.

Embed

Dónde queda Villa Pardo

A menos de 200 km de Buenos Aires, Villa Pardo se encuentra rodeado de llanuras y paisajes abiertos característicos del interior bonaerense. Con menos de 200 habitantes, mantiene la esencia de los pueblos tradicionales y ofrece un escenario perfecto para desconectar del ritmo urbano.

Qué puedo hacer en Villa Pardo

El pueblo invita a recorrer sus calles de tierra, visitar sus museos locales y probar platos caseros elaborados por los propios vecinos. Entre sus puntos destacados están el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro.

Además, se convirtió en un punto elegido para la observación de estrellas gracias a sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica. Las caminatas por senderos rurales, la fotografía de paisajes y los paseos entre arboledas forman parte de las actividades más buscadas, mientras que quienes buscan historia pueden recorrer espacios dedicados a figuras como Bioy Casares y Ameghino, que preservan documentos, objetos y relatos vinculados a la identidad del lugar.

Villa Pardo
El acceso por la Ruta 3 permite llegar a Villa Pardo en un viaje simple y señalizado desde CABA.

El acceso por la Ruta 3 permite llegar a Villa Pardo en un viaje simple y señalizado desde CABA.

Cómo llegar a Villa Pardo

Desde CABA, el acceso es simple: tomar la autopista Riccheri, empalmar con la autopista Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta 3 hasta el kilómetro 223, donde se encuentra la entrada a la localidad. El trayecto total ronda los 228 km y puede realizarse en alrededor de dos horas y media en auto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una comida imperdible.

El bodegón barato de Buenos Aires que sirve un lechón frío riquísimo

La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

play

Domingo accidentado en la Ciudad: hubo 14 choques y 25 heridos

El pueblo se encuentra en el partido de Baradero y tiene menos de 200 habitantes.

Es un pueblo que está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta del mondongo

Un bodegón clásico con cortes de carne destacados en pleno centro porteño.

El bodegón de Buenos Aires que está cerca del Obelisco y tiene un asado soñado

La reforma apunta a garantizar un marco de transparencia y equidad.

Anuncian la creación del Registro Público de Vacantes en colegios privados de la Ciudad

Rating Cero

Darío Cvitanich le dedicó un posteo a Ivana Figueiras, pero horas más tarde la modelo anunció su separación

Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Que me llamen Tatiana..."

La muerte de Paul Walker se dio cuando se estaba filmando la séptima entrega de R&F

A 12 años de la muerte de Paul Walker, el emocionante recuerdo de Vin Diesel: "Te amaré por siempre"

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

últimas noticias

play

Vergonzoso: le robaron las medallas a un veterano de Malvinas en San Martín

Hace 16 minutos
Esta playa se destaca para ser un destino perfecto de Brasil.

Destino de vacaciones: cuál es la playa de Brasil con colores únicos y una naturaleza inolvidable

Hace 18 minutos
Recomendaciones para conectarte al Wifi sin problemas.

Evitá estafas: qué debés hacer antes de conectarte a una red Wifi

Hace 29 minutos
Las ventas de juguetes en comercios de cercanía y supermercados están estancadas.

En la previa de las Fiestas, las jugueterías advierten que la situación del sector es "crítica"

Hace 32 minutos
Su desaparición sacudió España y las hipótesis del crimen alcanzó las 7 versiones: cómo fue

Su desaparición sacudió España y las hipótesis del crimen alcanzó las 7 versiones: cómo fue

Hace 40 minutos