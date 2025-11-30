Patricia Bullrich formalizó su renuncia como ministra de Seguridad para asumir como senadora

La ministra de Seguridad le envió una carta a Javier Milei para oficializar su salida del cargo, de cara a su incorporación en la Cámara alta. "Continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita", afirmó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renunció a su cargo con una carta enviada al presidente Javier Milei , ya que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires , luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bullrich expuso en la red social X su carta dirigida a Milei, en la que confirmó su renuncia como titular de la cartera de Seguridad, que se concretará este lunes: "Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1º de diciembre de 2025".

En tal sentido, se refirió a su objetivo como ministra. "Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", expresó.

"Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país" , agregó en esta línea.

En tanto, Bullrich destacó su asunción en el Congreso y sostuvo su corriente ideológica. "El próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad" , marcó.

También remarcó la trayectoria de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien la reemplazará en el cargo: "Por último, le deseo el mayor de los éxitos a la futura Ministra, Mg. Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella".

"Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz", señaló.

La asunción de Bullrich en el Senado se producirá luego del triunfo legislativo de La Libertad Avanza el 26 de octubre. Una de las claves de la victoria estuvieron en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el categórico triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde junto al PRO, Bullrich superó el 50%.

Quién es Alejandra Monteoliva, la reemplazante de Patricia Bullrich como ministra de seguridad

Oriunda de Córdoba, Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.