El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno, y afirmó que no incluye la eliminación de las indemnizaciones, de cara al debate en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa y marcó que "el principal beneficio será la generación de empleo genuino". Además, marcó que "busca ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados".
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno, y afirmó que no incluye la eliminación de las indemnizaciones, de cara al debate en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias.
En diálogo con Radio Splendid, Cordero marcó que la iniciativa no quitaría las indemnizaciones ni afectaría los salarios y aclaró que "busca ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados desde hace años". Además, se refirió a los puestos de trabajo y señaló que "el principal beneficio será la generación de empleo genuino".
En tal sentido, destacó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió "fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores sin generar detrimentos en sus condiciones actuales" y expuso que el proyecto busca incentivar la generación del empleo, ya que "fomenta la seguridad jurídica y reduce los costos indirectos que hoy actúan como un impedimento para que las empresas contraten personal".
"Las vacaciones se mantienen exactamente iguales y que la modificación solo permite que el trabajador y el empleador acuerden su fraccionamiento sin que el Estado deba intervenir con sanciones", agregó en esta línea. También señaló que "se busca darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades".
En tanto, Cordero hizo alusión a los trabajadores por cuenta propia y expresó que la iniciativa "regula el trabajo autónomo, una modalidad muy buscada por los jóvenes, para evitar que estas contrataciones sean interpretadas judicialmente como relación de dependencia y así fomentar la formalización de nuevos vínculos laborales".
Por otro lado, el secretario de Trabajo mencionó la propuesta de creación del Fondo de Asistencia Laboral y marcó que este fondo "se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes disponer de recursos para abonar indemnizaciones o mutuos acuerdos sin descapitalizarse".
También aseguró que esto no reduce las indemnizaciones por despido, sino que las ordena para quitar litigiosidad y evitar que los conflictos se resuelvan en juicios prolongados.