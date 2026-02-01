1 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa y marcó que "el principal beneficio será la generación de empleo genuino". Además, marcó que "busca ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados".

comienzan las sesiones extraordinarias en el congreso: cuales son los principales proyectos a tratar
Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los principales proyectos a tratar

En diálogo con Radio Splendid, Cordero marcó que la iniciativa no quitaría las indemnizaciones ni afectaría los salarios y aclaró que "busca ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados desde hace años". Además, se refirió a los puestos de trabajo y señaló que "el principal beneficio será la generación de empleo genuino".

En tal sentido, destacó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió "fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores sin generar detrimentos en sus condiciones actuales" y expuso que el proyecto busca incentivar la generación del empleo, ya que "fomenta la seguridad jurídica y reduce los costos indirectos que hoy actúan como un impedimento para que las empresas contraten personal".

"Las vacaciones se mantienen exactamente iguales y que la modificación solo permite que el trabajador y el empleador acuerden su fraccionamiento sin que el Estado deba intervenir con sanciones", agregó en esta línea. También señaló que "se busca darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades".

En tanto, Cordero hizo alusión a los trabajadores por cuenta propia y expresó que la iniciativa "regula el trabajo autónomo, una modalidad muy buscada por los jóvenes, para evitar que estas contrataciones sean interpretadas judicialmente como relación de dependencia y así fomentar la formalización de nuevos vínculos laborales".

Julio Cordero afirmó que el Fondo de Asistencia Laboral ayudaría a las pymes

Por otro lado, el secretario de Trabajo mencionó la propuesta de creación del Fondo de Asistencia Laboral y marcó que este fondo "se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes disponer de recursos para abonar indemnizaciones o mutuos acuerdos sin descapitalizarse".

También aseguró que esto no reduce las indemnizaciones por despido, sino que las ordena para quitar litigiosidad y evitar que los conflictos se resuelvan en juicios prolongados.

Punto por punto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno

  • Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
  • Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto y habilitando el pago en cuotas.
  • Período de prueba: pasará a ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
  • Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
  • Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
  • Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente, solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
  • Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
  • Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
  • Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.
