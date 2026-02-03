3 de febrero de 2026 Inicio
Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

El buscador había dejado de brindar información de los encuentros al instante o el fixture completo de los equipos en el Torneo Apertura.

El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Con el inicio del Torneo Apertura 2026, los fanáticos habían notado que en Google no aparecía los resultados al instante de las fechas del fútbol argentino, lo que dejó sorpresa a todos y sin explicación. Pero ahora, con la tercera jornada completa, el buscador “volvió a la normalidad”, ¿qué había pasado?

Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real
Tras días de desconcierto y teorías en redes sociales, los encuentros de La Liga Profesional junto a los resultados y marcadores en vivo volvieron a aparecer en las búsquedas de los usuarios.

Según informó Bolavip, Google se nutre de empresas especializadas en estadísticas deportivas, como Opta (Stats Perform) o Sportradar, que recolectan la información y la venden a gigantes tecnológicos, pero el motivo por el cual en el último tiempo no estaban los resultados actualizados es que hubo una demora en la renovación del contrato entre el buscador y su proveedor para el paquete específico del fútbol argentino.

memes boca river

De esta manera, como Google no tenía aún un acuerdo comercial vigente para el inicio del Torneo Apertura 2026, el sistema dejó de mostrar los datos ya que no estaban validados y, por seguridad informativa, prefirió omitir la información.

Durante ese período, cuando los fanáticos buscaban en el buscador solo le figuraban los resultados del Torneo Clausura 2025, o incluso cuando se intentaba rastrear los datos de los próximos encuentros estaban los datos de la Copa Argentina, simplemente.

Sin embargo, este conflicto ya fue solucionado y los hinchas ya pueden acceder a la información al instante como lo hicieron durante el año anterior o como figura con los torneos de futbol a nivel mundial.

Google volvió a mostrar la información del Torneo Apertura

Ahora, los fanáticos podrán encontrarse con los marcadores que se actualizan cada 30 segundos, las incidencias del minuto a minuto y cuando se realice la búsqueda del nombre de un equipo, aparece directamente cómo se encuentra ese equipo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional.

River Google
