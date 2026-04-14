Patricia Bullrich desafió a los empresarios: "Saquen los dólares de los colchones e inviertan en la Argentina"

La senadora fue una de las oradoras de la conferencia de negocios organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país. Javier Milei será el encargado de cerrar el encuentro de líderes políticos, empresarios y especialistas que discuten el rumbo económico de la Argentina.

Patricia Bullrich fue una de las oradoras y abrió junto al senador nacional por la provincia de Corrientes y presidente del bloque UCR, Eduardo Vischi, el primer debate legislativo de la jornada en torno el rol del Congreso de la Nación como generador y facilitador de oportunidades para el desarrollo económico de la Argentina.

La senadora por CABA llamó al sector privado a poner en práctica las reformas aprobadas en el Congreso y a animarse a invertir en el país. Durante un minuto y medio cada senador expuso sus puntos de vista sobre los cuatro ejes temáticos del debate en torno al papel de los legisladores para garantizar inversión y desarrollo económico.

En relación la inserción internacional y alineamiento estratégico desde el ámbito legislativo, la presidente del bloque de LLA destacó el trabajo en conjunto de ambas cámaras legislativas para que se aprueben las leyes por unanimidad. “En el caso del acuerdo con la Unión Europea, le permitirá a la Argentina tener un 90% de importaciones y exportaciones ”, expresó Bullrich.

Asimismo, abordó el segundo tema importante que es garantizar la previsibilidad en las inversiones a largo plazo: "El Congreso se encargará de sacar adelante una ley que lleva más de 30 años de atraso y es el acuerdo de patentes Y como tercer punto, el acuerdo con Estados Unidos permitirá que 1643 productos puedan ser comercializados entre ambos países. Los acuerdos bilaterales comerciales le dan la seguridad jurídica necesaria para la durabilidad en el tiempo".

En cuanto al segundo eje del debate en relación al marco normativo en el desarrollo productivo general, según la legisladora, en el Congreso de la Nación se está dando un proceso inédito de discusión y aprobación de leyes que buscan fortalecer la seguridad política e institucional, al mismo tiempo que ofrecen garantías a la inversión privada.

Bullrich subrayó que la previsibilidad jurídica, la protección de los derechos de propiedad y la simplificación regulatoria son pilares fundamentales para impulsar el desarrollo productivo y atraer capitales. “Como nunca antes, se están generando las condiciones para que la inversión privada encuentre respaldo y confianza en el futuro de la Argentina”, afirmó.

La senadora por CABA advirtió que el principal reto del Gobierno de Javier Milei es construir un federalismo cooperativo capaz de armonizar la autonomía provincial con la legislación nacional. “Está claro que somos un país federal, pero no puede haber 24 sistemas distintos. Tiene que haber armonización. El federalismo es cooperativo porque el que invierte lo hace en toda una nación”, señaló.

Bullrich subrayó que la cooperación debe darse en todos los órdenes, aunque remarcó que la urgencia está en el ámbito impositivo. “Hay que bajar impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Ese es el gran desafío que tenemos: un federalismo cooperativo”, afirmó.

Milei, Bullrich Expoagro

En un momento picante del debate, la senadora reclamó a las provincias que reduzcan la carga impositiva para favorecer la inversión y el desarrollo productivo. Sin embargo, el senador correntino Eduardo Vischi, en representación de las provincias, advirtió que “todavía no hay margen para hacerlo en este contexto”. Según explicó, el programa económico del Gobierno provocó una caída en los ingresos provinciales, lo que dificulta avanzar en una rebaja tributaria. “Es importante el diálogo para discutir responsabilidades”, subrayó.

Bullrich respondió con firmeza: “Para bajar impuestos hay que bajar gastos. Hay provincias que son cajas registradoras. Tienen que ser productivas, y las diferencias que tienen dependen de sistemas políticos que sean competitivos”.

Por último, en cuanto a las reformas estructurales, Bullrich sostuvo que la Argentina necesita establecer un piso de consensos comunes para asegurar la estabilidad económica y política. “La estabilidad es una regla que la mayoría comparte, así como el reconocimiento de que el déficit le ha hecho mal al país. Si en este momento nos desviamos del camino, podríamos entrar en una crisis terminal”, advirtió.

Bullrich remarcó que la baja del riesgo país es clave para que la Argentina recupere crédito internacional y subrayó la necesidad de alcanzar equilibrio fiscal, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, con leyes claras y duraderas. “La estabilidad debe tener durabilidad, con reglas inamovibles que trasciendan los gobiernos. Solo así podremos garantizar previsibilidad y confianza en el futuro”, afirmó, citando como ejemplo la Ley de Glaciares como muestra de seguridad jurídica.

Por último, Bullrich instó a los empresarios a invertir y a poner en práctica las reformas aprobadas en el Congreso y a animarse a invertir en el país. “Estamos sacando un montón de leyes, pero hay que ponerlas en marcha. Formen sindicatos por empresa, contraten trabajadores, armen el FAL, háganse dueños de las leyes, saquen los dólares de los colchones y de las cajas fuertes e inviertan”, expresó.

El presidente Javier Milei cerrará el AmCham Summit 2026 y en su discurso se espera que retome los ejes de su programa económico: ajuste fiscal, desregulación, competitividad y atracción de inversiones. Tal como en la edición anterior, cuando presentó al país como un “caso de negocio” con potencial de crecimiento del 6% anual, Milei buscará incentivar la llegada de capitales extranjeros con el mensaje de que “quienes apuesten por Argentina van a salir ganando”.